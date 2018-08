Skúška trpezlivosti pre športovcov na hrádzi: Pre kamery a nový asfalt čakajte obmedzenia

Budú to musieť vydržať! Cyklisti a korčuliari sa musia v auguste obrniť trpezlivosťou.

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) konečne začal s výmenou asfaltu na povrchu petržalskej hrádze. Športovcov pred obmedzeniami varujú tabule umiestnené pred opravovanými úsekmi a zároveň sú vyznačené aj obchádzkové trasy.

Keď bude dobré počasie a nevyskytnú sa nepredvídané okolnosti, kompletná oprava asfaltového povrchu hrádze na petržalskom úseku sa má dokončiť do konca augusta. Opravované úseky budú uzatvorené do ukončenia prác. „Pre športovcov sú na hrádzi vyznačené obchádzkové trasy, ktoré môžu využívať. Pozor si dávať hlavne na svoje zdravie a vyhýbať sa úsekom, kde by mohli prísť do kontaktu s pracovníkmi, mechanizmami a podobne,“ upozornil hovorca SVP Pavel Machava.

Nový Čas zistil aj to, že na hrádzi organizácia neplánuje síce postaviť žiadny nový bufet, no prinesie iné vylepšenia. „Plánujeme a realizujeme osadenie bezpečnostných kamier pre monitorovanie nežiaduceho pohybu motorových vozidiel po hrádzach,“ uviedol Pavel Machava. Suma celej rekonštrukcie organizáciu vyjde do 150-tisíc eur.

Ako to vnímajú športovci?

Marián (32), korčuliar - „Korčuľujem sa štyri-až päťkrát do týždňa. Veľmi ma teší, že sa hrádza rekonštruuje, lebo sú tu niektoré úseky, ktoré sú hlavne pre korčuliarov nebezpečné. Zlé povrchy ničia korčule a človek si môže aj ublížiť.“

Trasa obmedzení