Veľký prieskum medzi spoločnosťami: Na čo firmy lákajú zamestnancov?!

Nedostatok ľudí chcú firmy u nás riešiť aj náborom cudzincov. Na Slovensku sme dnes v situácii, že na mnoho pozícií nevedia nájsť pracovníkov.

Okrem platu sú dôležité aj pracovné prostredie, vzťahy či benefity. Čo ponúkajú naši zamestnávatelia svojim ľudom, aby boli spokojní a nehľadali uplatnenie inde a na čo zároveň lákajú novú pracovnú silu?

Ekonomika dosahuje celkom slušný rast. „Čo sa premieta aj do lepšej situácie na trhu práce. Zamestnanosť rastie, rady nezamestnaných na úradoch práce sa skracujú, čo sa prejavuje aj vo zvyšovaní našich miezd a platov,“ zhodnotila analytička Poštovej banky Jana Glasová. Situácia je dnes taká, že vyberať si môžu skôr zamestnanci, voľných pracovných miest je množstvo a ľudí málo.

Udržať si kvalitných ľudí a získať nových je dnes dosť ťažké. Plat je dôležitý faktor, ale často nerozhoduje len ten. „Benefity sú jedným z rozhodujúcich faktorov, na základe ktorých sa kandidát rozhoduje, či ponúkanú prácu prijme, alebo nie,“ uviedla HR riaditeľka spoločnosti Edenred Dominika Miklášová. Ako doplnila, spokojní zamestnanci si potom nehľadajú novú prácu, lebo nemajú dôvod. „Ideálne je, keď je portfólio benefitov široké a každý zo zamestnancov si ho vyskladá podľa potrieb a preferencií,“ vysvetlila Miklášová. Nie­ktorí sa snažia zaujať už deti. „Svojich budúcich zamestnancov sa snažíme zaujať už na základnej škole, napr. farmárskym krúžkom,“ povedala Hana Hochel zo Slovenského farmárskeho družstva.

Náborový príspevok

Adriana Volfová, Dopravný podnik Bratislava

Novým vodičom ponúkame viaceré benefity, ako napríklad náborový príspevok vo výške 3 000 € pre tých, ktorí vlastnia vodičské oprávnenie skupiny D, vo výške 1 500 € pre tých, ktorí vlastnia vodičské oprávnenie skupiny B alebo C a v autoškole DPB si zadarmo urobia príslušné oprávnenie. Zvýhodnené cestovanie aj pre rodinných príslušníkov, príspevok na ubytovanie. Medzi benefity patria i mimoriadne odmeny, finančné odmeny za bezškodovú jazdu, odpracované roky a iné.

Letný režim v piatok

Simona Mištíková, DIVINO

V našej firme najviac oceňujú férovosť a branie ohľadu na potreby jednotlivcov. Umožňujeme flexibilnú pracovnú dobu, napríklad v lete home office v piatky. V neposlednom rade podporujeme zdravý životný štýl všetkých zamestnancov.

Neformálne vzťahy

Tomáš Šebo, ITB Development

Naši ľudia oceňujú veľmi dobrý kolektív. Pri prijímaní nových kolegov okrem profesionality dávame dôraz aj na osobnostnú stránku. Predstavujeme si ich na teambuildingu. Ponúkame príjemné pracovné prostredie a atraktívne kancelárie. Organizujeme rôzne spoločenské aktivity. Vo firme máme neformálne vzťahy, kontakt aj priamo s majiteľmi a všeobecne kamarátske vzťahy.

Pýtame sa, čo chcú

Veronika Drábová, ZľavaDňa

Robíme si prieskum spokojnosti a postupne zlepšujeme jednotlivé procesy, napríklad vzdelávanie a benefity. Máme aj niekoľko takých, ktoré vyšli z praxe a sú najobľúbenejšie. Napr. flexibilný pracovný čas, home office, zvýhodnený nákup na ZľavaDňa, pravidelné workshopy na rôzne témy a zaradili sme aj výučbu angličtiny, ovocie na pracovisku či možnosť priniesť si zvieratko. Ďalej chceme pracovať na športových aktivitách a tiež aj na iných vzdelávacích alebo zábavných workshopoch. Chceme, aby sa ľudia cítili dobre na pracovisku a aby mali dobrý pocit zo svojej práce.

Práca so psom pod stolom

Linda Gáliková, 365.bank

Každý človek dnes v práci očakáva nielen motivujúce finančné ohodnotenie a zaujímavú pracovnú náplň, ale aj niečo navyše. Pre našich zamestnancov je dôležité mať možnosť prinášať vlastné tvorivé nápady a realizovať sa. Tomu pomáha aj flexibilný pracovný čas či práca z domu. V našej banke ponúkame neformálne pracovné prostredie a firemnú kultúru. Zamestnanci si môžu zahrať cez deň napríklad stolný futbal, stolný tenis alebo si môžu zaboxovať. Na prepravu si niektorí obľúbili kolobežky a väčšina oceňuje aj voľnejší štýl obliekania. U nás je totiž interná kultúra skôr startupová ako typicky banková. Naši zamestnanci si môžu do práce priniesť dokonca aj svojho psa.

Zľava na auto

Michal Ambrovič Volkswagen Slovakia

Volkswagen Slovakia sa stará o svojich spolupracovníkov a ponúka im predovšetkým atraktívne platové ohodnotenie v priemernej výške 1 854 € mesačne (bez započítania manažmentu). Medzi ďalšie zamestnanecké výhody patria napríklad zľavy na koncernové autá, príspevok na dovolenku až do výšky 700 €, príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 400 €, bezúročné pôžičky, príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie, deň dovolenky navyše, jazykové kurzy a ďalšie finančné i nefinančné benefity. Volkswagen Slovakia už dlhodobo vypláca všetkým kmeňovým zamestnancom 13. aj 14. plat, ako aj odmenu za hospodársky výsledok (tzv. bonus).

Filmy zadarmo

Robert Švec, Cinema City

Na jednej strane sú to benefity v podobe voľných vstupov do kina, občerstvenia zadarmo, neustále zvyšovanie miezd či bonusové motivačné ohodnotenie našich zamestnancov. Na druhej strane je to mladý kolektív, spoločné aktivity a skvelé kariérne možnosti. Máme zamestnancov, ktorí u nás vyrástli z uvádzačov cez barmanov, projekčných, stredný manažment až do top manažmentu a pôsobia u nás viac ako 17 rokov. V neposlednom rade je lákavý aj samotný produkt – filmy sú predsa zábava a kto by nechcel pracovať v zábavnom priemysle?

Počet voľných pozícií v krajoch

Bratislavský - 6 025

Trnavský - 1 346

Žilinský - 1 320

Nitriansky - 1 302

Trenčiansky - 1 249

Košický - 1 228

Banskobystrický - 825

Prešovský - 759

(Zdroj: Profesia.sk)