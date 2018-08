Krach manželstva Vondráčkovej a Plekanca: Prvé vyjadrenie zdrvenej speváčky, slová plné smútku

Koniec lásky! Pred siedmimi rokmi nebolo šťastnejšej českej nevesty, keď speváčka Lucie Vondráčková (38) povedala áno úspešnému českému hokejistovi Tomášovi Plekancovi (35).

Páriku sa narodili dvaja synovia a rodinka si spolu nažívala v Kanade. Až do momentu, keď športovec na sociálnej sieti nečakane oznámil rozchod. No zatiaľ čo on ho označil ako rozhodnutie po vzájomnej dohode, jeho manželka zvolila úplne iné slová, z ktorých cítiť obrovskú bolesť a smútok. V českých kuloároch sa šepká aj o dôvodoch, ktoré mohli spôsobiť rozpad tohto na pohľad ideálneho vzťahu.

Vondráčková a Plekanec sedem rokov pôsobili ako ideálny pár. No ako sa teraz ukázalo, vzťah speváčky a hokejového útočníka mal svoje trhliny, ktoré vyústili do rozpadu manželstva. „Rád by som vás informoval o nie veľmi verejných veciach. Ja s Luciou by sme vám chceli oznámiť, že po vzájomnej dohode sme dospeli k záveru, že v našom vzťahu už ďalej nebudeme pokračovať. Budeme sa snažiť zostať tými najlepšími rodičmi pre našich dvoch synov Matyáša a Adama. Preto vás prosíme o rešpektovanie nášho súkromia a toho, že situáciu nebudeme viac komentovať,“ uviedol Tomáš na sociálnej sieti.

Najväčšiu traumu však zažíva samotná Lucie. „Láska sa pýta priateľstva: „Prečo si na svete, keď existujem ja?“ „Pretože ty páchaš bolesti a rany, ale ja ich hojím,“ napísala speváčka na svoj profil na sociálnej sieti, čím vyjadrila svoje prvé pocity z tejto nepríjemnej životnej zmeny. K slovám plným smútku Lucie pridala aj svadobnú fotografiu.

Hoci sa mohlo zdať, že manželia si v kanadskom Montreale žijú svoj americký sen, za ich zatvorenými dverami to podľa všetkého až také ružové nebolo. Vondráčková často cestovala aj s deťmi do rodného Česka, no Plekanec, ktorý hrá hokej v zámorskej NHL, ich len málokedy sprevádzal. Zatiaľ čo Lucie sa za oceánom snaží krvopotne preraziť ako herečka, športovec so slovenskými koreňmi nedávno podpísal zmluvu s profiligovým Montrealom na ďalšiu sezónu. Jednou z otázok, pred ktorou manželia stoja, je, či sa Vondráčková vráti do svojej domoviny, alebo bude v Kanade naďalej skúšať šťastie.

Hoci hokejista ich rozchod predostrel ako vec dohody, podľa českého portálu extra.cz sa pod krach ich vzťahu mohla podpísať Luciina povaha, ktorá má povesť „náladovej rozmaznanej harpie, ktorá nikdy nie je spokojná s tým, čo má“. Šepká sa aj o tom, že svoj podiel viny by mohli mať aj Luciini rodičia, s ktorými je vraj tiež ťažké vyjsť.

