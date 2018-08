Vajdovej útek z protialkoholickej liečebne: Vyhadzov kvôli sexu so ženáčom? Milenci porušili pravidlá!

Odchod z donútenia? Herečka Petra Vajdová (33) sa nedávno porúčala z protialkoholickej liečebne v Česku, kam sa uchýlila po tom, ako ju polícia chytila za volantom pod vplyvom alkoholu a so svojím démonom potom zvádzala dlhodobý boj.

Za múrmi zariadenia, kde sa brunetka dávala dokopy, však stretla nového muža a vrásky na čele jej nerobil ani fakt, že nezamestnaný Martin (43) má doma manželku. Vajdová s milencom si teda zbalili kufre a pred viac ako týždňom z liečenia odišli. Podľa informácií Nového Času však za rýchlym „útekom“ mohol byť práve vyhadzov, keďže dvojica porušila striktný režim.

Vajdová si zrejme nasadila na oči ružové okuliare a jej vesmír sa momentálne točí len okolo nezamestnaného kamionistu Martina, s ktorým sa spoznala na protialkoholickom liečení. Herečke, ktorá sa už v minulosti mala zapliesť so ženatým režisérom, teda vôbec neprekážalo, že na jej novú lásku doma čaká manželka. Petra sa spolu s milencom jednoducho zbalila a dvojica opustila liečenie predčasne.

Podľa našich informácií však mohlo ísť o viac ako zbrklé rozhodnutie zamilovaných hrdličiek. Ako sme sa totiž dozvedeli, vzťahy medzi pacientmi zariadenia sú striktne zakázané! „Ak zistíme nejaký patologický vzťah, tak sú okamžite prepustení. Ak vidíme, že sa kontaktujú viac, ako by sa mali, tak je to na disciplinárne prepustenie,“ prezradila Novému Času jedna zo zamestnankýň zariadenia v Kroměříži. Isté totiž je, že milenci spolu udržiavali vzťah dlhšiu dobu, no nakoniec sa im zrejme zamilované pohľady nepodarilo skryť a oni na svoju zakázanú lásku doplatili. „Martin a Petra boli spolu viac ako tri týždne,“ povedal náš zdroj.

Výčitky a fyzický útok

Po odchode z liečenia sa však problémy dvojice neskončili a Petru s Martinom čakala ešte jedna ťažká skúška. Dvojica sa totiž postavila zoči-voči jeho žene Renáte. Pri stretnutí, kde si kamionista prišiel po svoje veci, totiž bola aj Vajdová, ktorá sa od svojho milého nechcela pohnúť ani na krok. „Petra prišla na stretnutie s ním. Bolo jasné, že jeho manželka bola šokovaná a dala jej to aj poriadne pocítiť. Celé sa to nezaobišlo bez tvrdých slov a výčitiek na adresu herečky,“ opísal situáciu svedok z reštaurácie. Napäté vzťahy viedli až k tomu, že Martinova žena neovládla svoje emócie a na Vajdovú zaútočila aj fyzicky. „Dala som jej päsťou ,do držky´. Uľavilo sa mi, a tým to pre mňa skončilo,“ zverila sa brunetka.

Tú rozhorčili najmä Vajdovej slová, ktorými chcela svoje konanie ospravedlniť. „Petra sa môže vyhovárať, že ona je slobodná a na vine je môj manžel, lebo on bol zadaný. Nehovorím, že nie. Určite bola aj iniciatíva z jeho strany, ale keď žena neprejaví záujem, tak to muž po čase vzdá. Ona mu však zrejme dala podnet, ktorého sa potom chytil,“ dodala Renáta. Aby toho nebolo málo, odvrhnutá žena si musela vypočuť aj plány svojho muža o budúcnosti s herečkou. „Rozprávali sa o tom, ako si Petra s Martinom chcú spolu založiť rodinu,“ uzavrel náš zdroj.

Musia odložiť svoje túžby

František Skokan, psychológ

Hneď na začiatku sú na to upozornení, lebo sú v prvom rade pacienti a nejde o žiadny hodinový hotel. Pri liečení závislosti je veľmi dôležité, že nabehnú na nejaký režim a dodržiavajú pravidlá. Musia si navyknúť na to, že keď majú nejakú potrebu (či už ide o alkohol, inú závislosť alebo sexuálnu túžbu), tak ju vedia odložiť. Keďže v niečom nemali mieru, musia sa naučiť abstinovať a posúvať svoje vôľové zložky.