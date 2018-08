Slovenka to natrela matkám: Odsúdila ich za bežnú vec, no pridali sa k nej desiatky ďalších

Nepozdávajú sa jej nosiče pre deti. Slovenka zverejnila priznanie, ktorým rozdelila ženy na dva tábory.

Svoje pohoršenie zverejnila v skupine Priznania žien na Facebooku. Príspevok získal stovky lajkov.

"Úplne najviac zbožňujem dnešné moderné "klokanie" (ako ich ja nazývam) mamičky. Má to jedna a samozrejme každá druhá sa opičí, veď to je moderné! Šak dr*em si dieťa na seba, mám ho uviazané ako opicu, pretože kočík sa mi nechce nikam trepať! Skúsili ste sa niekedy zamyslieť nad tým, ako sa to dieťa cíti? Vám by sa to páčilo, keby spíte postojačky? Vraj je tým dieťa bližšie ku srdcu matky. Nie! Uvedomte sa," napísala svoj názor, čím rozpútala bohatú diskusiu.

"Aleluje, žena. Konečne to niekto napísal! Ja si nosič kúpim kvôli venčeniu psíkov, ale presne tieto ženy v dnešnej dobe, ty kokos, to je otras. A keď povieš niečo zlé na nosenie, tak ťa idú zabiť," dodala Diana a pridala sa k nej ďalšia: "Súhlasím. Za žiadnych okolností by som nevopchala svoje decko do nosiča ani šatky. Potom sú decká rozmaznané mamine cecky."

"Prečo tie matky "vláčia tie deti na sebe ako opice" zistíš až potom, ako ti decko v kočíku celu prechádzku prereve a v šatke sa ti spokojne usmieva/spí... No strašne nanič mu tam musí byť," napísala zástankyňa nosičov. Matky, ktoré túto vychytávku využívajú, pridávali fotky svojich detí v nosičoch a pochvaľovali si ich.