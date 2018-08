Famózny Tóthov návrat! Na európskom šampionáte v Berlíne vydrel striebro

Skvelý úspech! Parádny návrat! Slovenský atlét Matej Tóth (35) vybojoval na európskom šampionáte v Berlíne v chôdzi na 50 km striebornú medailu.

Tóth mal v cieli čas 3:47:27. Zlato vybojoval Ukrajinec Marjan Zakalnyckyj časom 3:46:32, tretí skončil Bielorus Dmitryj Dziubin v osobnom rekorde 3:47:59.

"Striebro má pre mňa cenu zlata, emócie boli porovnateľné s Riom na olympiáde," vyznal sa v cieli z pocitov Matej Tóth. "Zase to so mnou zalomcovalo, na 40. km som akoby bojoval o život, no na 46-tom prišla neskutočná vlna eufórie, úžasná energia, každá bunka môjho tela chcela na trati vydať všetko, a to sa mi podarilo."

Rodák z Nitry mal po 26 km náskok na prvom mieste 15 sekúnd pred druhým Augustynom z Poľska! Viedol ešte aj na 30 km. Potom sa ale na čelo dostal Ukrajinec Maryan Zakalnytskyy a na 40 km Tóth dokonca klesol na štvrté miesto. Pred Tótha sa dostal aj Bielorus Dziubin i Nór Haukenes. Na 42 km strácal na tretieho Nóra 22 sekúnd.

Záver však Maťo zvládol fantasticky a napokon finišoval na striebornej pozícii. Záver pretekov poznačilo sťahovanie straty Mateja Tótha na Dziubina a Haukenesa. Len 23-ročný Ukrajinec Zakalnyckyj, ktorý sa v tomto roku presadil najmä na Svetovom pohári družstiev v Číne so 4. miestom, zvládol finiš obdivuhodne a na námestí Breitscheidplatz sa radoval zo zlatej medaily. Veľký potlesk si zaslúžil Matej Tóth. Do záverečného okruhu išiel už tretí, vzápätí predstihol aj Dziubina a vybojoval pre Slovensko rovnako striebornú medailu ako pred štyrmi rokmi na ME v Zürichu.

Tóth sa po 718 dňoch a zlate na OH v Riu prvýkrát predstavil na vrcholnom podujatí v zahraničí. Ak by v Berlíne zvíťazil, napodobnil by Poliaka Roberta Korzeniowského a Nemca Hartwiga Gaudera, ktorí sa dosiaľ ako jediní naplno presadili na OH, MS i ME. Žiaľ, to sa nepodarilo.

Skvelý výsledok dosiahol aj druhý slovenský chodec v pretekoch, Dušan Majdán skončil na 14. mieste.

Výsledky:

Muži, 50 km chôdza: 1. Marjan Zakalnyckyj (Ukr.) 3:46:32, 2. Matej TÓTH (SR) 3:47:27, 3. Dmitryj Dzubin (Biel.) 3:47:59, 4. Havard Haukenes (Nór.) 3:48:35, 5. Carl Dohmann (Nem.) 3:50:27, 6. Rafal Augustyn (Poľ.) 3:51:37, ..., 14. Dušan MAJDÁN (SR) 3:59:21.