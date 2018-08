Adelina návšteva kaderníckeho salóna sa skončila nočnou morou: Mŕtvica!

Išla do kaderníckeho salónu, ani len netušila, aké to bude mať následky.

Mala si tam oddýchnuť a skrášliť sa, v tomto prípade však o relaxe nemožno hovoriť.

Škótka Adele Burns (47), ktorá pracuje ako zdravotná sestra, vysolila v prepočte 224 eur za úpravu vlasov v kaderníckom salóne v Glasgowe. Začiatkom nočnej mory bola chyba kaderníčky, keď zákazníčke neodhadla farbu. Adele znervóznela, no iste nečakala, že nastanú oveľa väčšie komplikácie. Keďže výsledná farba na Adelinej hlave mala byť bledšia, kaderníčka sa rozhodla, že jej tmavú farbu skúsi zmyť a to veru nebol dobrý nápad.

Kaderníčka Adele umývala vlasy celkovo 6-krát s tým, že jej zakaždým opierala hlavu do záklonu a Adele si hlavu udierala o tvrdé umývadlo. Po piatich hodinách vyčerpaná žena opustila salón. Doma ju začali trápiť bolesti hlavy. To najhoršie prišlo však až na druhý deň. Manžel ju našiel v izbe, nemohla sa pohnúť a dokonca ani rozprávať. Odviezol ju do nemocnice, kde im oznámili, že Adele prekonala mŕtvicu. "Môj život sa obrátil naruby. Lekári potvrdili, že mŕtvicu mi spôsobili v salóne," cituje jej slová britský denník The Sun.

K incidentu došlo v roku 2016 a ešte teraz, po dvoch rokoch, má Adele problémy s rečou. "Toto ma izolovalo nielen od spoločnosti, ale bola som izolovaná aj od môjho vlastného tela," dodáva nešťastná žena, ktorá sa rozhodla, že na salón podá žalobu, pričom požaduje miliónové odškodné.