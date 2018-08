Automechanika Petra († 42) zabil na dovolenke v Egypte žralok: Pracant, ktorý miloval svoju rodinu

Desivá smrť pred očami manželky!

Milujúci manžel a otec dvoch detí Petr († 42) prišiel o život vtedy, keď si užíval dovolenku so svojou rodinou. Za zosnulým Čechom nesmútia len jeho blízki, ale aj ostatní obyvatelia obce v Bielych Karpatoch, z ktorej pochádzal.

"Je mi to veľmi ľúto, čo teraz bude s pani a jej dcérkami, jedna je druháčka, druhá ide do deviateho ročníka," povedala pre český denník Blesk pani Jitka, ktorá Petra poznala. "Petr ešte zháňal topánky do vody, to som ho videla naposledy," dodala zarmútená žena. Miestni zosnulého muža označujú ako pracanta milujúceho svoju rodinu. "Nechodil ani do krčmy, k poľovníkom, rybárom, či spievať do spolku. Peter bol vyučený automechanik, s otcom mali malý servis. Chystali sa robiť novú fasádu," dodal jeden zo susedov. "Všetko je ešte čerstvé a tak hrozné, nikto o ničom inom nehovorí. Sme pripravení rodine pomôcť, keď to budú potrebovať," dodal starosta obce.

Zdrvujúca správa veľmi zasiahla Petrovu matku, ktorá sa zrútila a v jej dome musela zasahovať sanitka. Petra († 42) usmrtil žralok po tom, ako skočil do vody z hotelového móla. Jeho manželka sa vtedy chytsala skočiť tiež.