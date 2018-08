Najťažšia spoveď dcéry Stana Dančiaka († 75) Zuzany: Moje posledné chvíle s otcom!

Slová plné lásky a bolesti! Celé Slovensko zasiahla smutná správa, keď v sobotu navždy odišiel herecký velikán Stano Dančiak († 75).

Tvrdú ranu osudu berie najťažšie hercova rodina, ktorá nedokázala o strate najdôležitejšieho človeka v ich živote doteraz hovoriť. Exkluzívne pre Nový Čas však prehovorila Dančiakova dcéra, herečka Zuzana (45), pre ktorú bol základným pilierom jej života. Toto sú jej spomienky na posledné chvíle s milovaným ockom...

Dančiak († 75) si právom zaslúži poklonu celého národa. Nenapodobiteľný umelec, ktorý stvárnil desiatky postáv a svojím príznačným humorom rozveseľoval každého. Dnes už rozosmieva všetkých v nebi. Posledný týždeň strávil herec v nemocnici v centre hlavného mesta. Práve tam mu bola nablízku milovaná manželka Darina a deti. „S ockom som bola každý deň. Pre mňa môj otec znamenal celý svet a celý život,“ začala rozprávanie Dančiakova dcéra Zuzana, ktorá vo svojom zármutku len ťažko hľadala slová.

S láskavým ockom sa však stihla rozlúčiť. „Držala som ho za ruku, bola som pri ňom, no, bohužiaľ, nie vtedy, keď odišiel, pretože to bolo v noci. Bola som s ním pár hodín predtým. Bol usmiaty a vyrovnaný s tým, že sa končí jeho trápenie. Myslím, že sa rozhodol ukončiť svoje trápenie a my to ako rodina rešpektujeme. Prijali sme to ako jeho rozhodnutie,“ hovorí o posledných chvíľach s najdôležitejším mužom v jej živote Dančiaková.

Zuzanine slová o otcovi sú plné lásky a obdivu. Cítiť, že jej otec veľmi chýba a rany na duši z jeho odchodu sú ešte veľmi čerstvé. „V nemocnici bolo oňho veľmi pekne postarané, hoci tam ležal iba dva dni. Odišiel veľmi dôstojne,“ povedala s vďakou herečka. O otca sa starala spoločne s mamou Darinou. Zvykli viesť spoločne dlhé rozhovory, a hoci sa v posledných mesiacoch striedali dobré dni s tými horšími, dokázal si herec so svojimi najbližšími aj zavtipkovať.

Pre všetkých, ktorí ho milovali, zostane navždy veľkým človekom. „Možno to bude znieť ako klišé a hovorí to asi každý, ale bol veľmi dobrý človek, slušný a spravodlivý. Bol zásadový a nikdy svoje zásady neporušil, a to si na ňom veľmi vážim,“ uzavrela Dančiaková. Posledná rozlúčka s legendou bude 13. 8. 2018 v novej budove SND.

Dlhoročné trápenie

Stano Dančiak († 75) bojoval s podlomeným zdravím dlhé roky. V roku 2005 ho cukrovka pripravila o zrak. V roku 2014 a 2016 bol hospitalizovaný v nemocnici po kolapsoch. Neskôr absolvoval rehabilitácie. Herca 30. júla tohto roka priviezli do bratislavskej nemocnice vo veľmi zlom stave. V sobotu 4. augusta pred polnocou podľahol v spánku zápalu pľúc.