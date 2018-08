Rodinu Badžovcov z Krásnej stále nevysťahovali: Zbytočne minuli 7 200 €

Problému sa nezbavili! Ani osem mesiacov po vypuknutí kauzy presídľovania rodiny z Košíc na vidiek starosta košickej mestskej časti nič nevyriešil.

Z domu v Krásnej nikoho nevysťahovali a na nehnuteľnosť v Kuzmiciach pri Trebišove zbytočne minuli 7 200 €. Takto dopadol zámer, ktorý bol od začiatku minimálne v etickej rovine veľmi pochybný a vyvolal búrku nevôle veľmi znepokojených Zemplínčanov.

Starosta Krásnej Marek Kažimír pritom ešte vlani tvrdil, že do konca roka bude rodina Badžovcov odsťahovaná. Tí však doteraz bývajú v tom istom polorozpadnutom obydlí... „Nechceme ísť nikam. Na Luník 9 v žiadnom prípade, ale ani sa sťahovať. Tu je nám dobre,“ povedala Novému Času manželka majiteľa domu Kolomana (52) Iveta (50). Jej nevesta Iveta (19), ktorá má s ich synom Patrikom (23) zatiaľ jediného potomka Alexandra (3), potvrdila, že nemajú potuchu o nejakom náhradnom bývaní v zariadení Oáza.

Starosta Kažimír v reakcii na otázku, aký je vývoj kauzy, keďže on inicioval v dražbe kúpu domu pre ich rodinu v cudzej obci, napísal toto: „Situácia rodiny je v riešení a samospráva vyvíja maximálne úsilie na jej vyriešenie k spokojnosti všetkých strán. V tejto chvíli až do jej úplného vyriešenia postupnosť krokov nebudem komentovať.“

Poslanec František Klik, ktorý bol proti kúpe domu v Kuzmiciach, má však jasno: „Riešilo sa to bez komunikácie s poslancami a občanmi Kuzmíc - v podstate buchnutím po stole, že sa to urobí takto! Bol to zlý krok, kúpa nič nevyriešila, dom sa kupoval zbytočne, lebo doteraz je prázdny. Hoci náš starosta napokon po tlaku okolia súhlasil s odpredaním domu kuzmickej samospráve za pôvodnú sumu, no zverejnenie zámeru mu trvalo až šesť mesiacov... Navyše by sme ho nemali predať pod cenu, lebo s kúpou súvisia aj ďalšie náklady a poplatky aj za znalecký posudok. Boli to vyhodené peniaze, radšej sme mohli opraviť chodník!“ Podľa Klika existujú obce, kde by Badžovcov prijali, ale kauza by sa mohla posunúť až na ďalšom zastupiteľstve.