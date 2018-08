Emília svojim hosťom na súde vybojovala prístup do ubytovne: Nepochopiteľné správanie majiteľa pozemku s parkoviskom!

Prevádzkovateľka ubytovne a ďalší živnostníci v centre Rožňavy sa tešia. V boji o prístup do budovy autom bez platenia parkovného im súd vyhovel neodkladným opatrením.

Majiteľ parkoviska teda všetkým sťažovateľom musí umožniť bezodplatný prejazd autami. Ten to však nerešpektuje, naťahovačky pokračujú. K závorám museli prísť aj policajti.

Okolité budovy aj s parkoviskom patria iným majiteľom a tí pred vstupom osadili závoru aj s poplatkom za parkovanie. „Súd nám dal za pravdu a vydal neodkladné opatrenie pri určení práva k vecnému bremenu, aby sme sa všetci vedeli dostať bez platenia priamo k ubytovni a ďalším službám. Je to logické vysvetlenie, pretože ako máme podnikať, keď chýba prístup k objektu? Strácame zákazníkov a nie je to normálna situácia. Tá však v podstate pretrváva, lebo druhá strana nechce rešpektovať zákon,“ vraví prevádzkovateľka ubytovne Emília Stredanská. Ako dodala, musela zavolať policajtov, lebo majiteľ parkoviska nerešpektoval rozhodnutie súdu. Privolaní muži zákona spísali protokol a budú to riešiť v priestupkovom konaní, no veľmi pravdepodobne aj v trestnom rozsahu.

Prevádzkovateľka totiž podáva aj trestné oznámenie za marenie úradného rozhodnutia. „Niekto sa tu smeje zákonom. Darmo máme právo na bezodplatný prejazd, nechcú nás a ani našich zákazníkov pustiť dnu zadarmo. Aj policajti si museli vybrať lístok a potom odišli bez platenia autom po chodníku. Je to rožňavská špecialita,“ uviedol Jaroslav Strelka, ktorý v objekte ubytovne prevádzkuje bar.

Attila Ondrej, jeden z majiteľov parkoviska a budov okolo ubytovne, Novému Času potvrdil, že ho sťažnosti prestávajú baviť, ale prečo nerešpektuje rozhodnutie súdu, nezdôvodnil. Rožňavský poslanec Ján Lach uviedol, že pri predaji objektov v majetku mesta neboli naplnené všetky uznesenia o vecnom bremene. „Poslanci o niečom rozhodli a iné sa zrealizovalo. Preto treba rozmýšľať aj nad odstúpením od zmluvy, pretože súčasné vymáhanie parkovného je len zneužitím situácie a účelovým rozhodnutím,“ dodal.