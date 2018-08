Premiér Pellegrini o kauze únosu Vietnamca: Jasný odkaz ministerke vnútra

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) bude musieť zabezpečiť nestranné vyšetrovanie okolností únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha, je to jej hlavná úloha.

Ak by tak nerobila, potom sú na mieste otázky, či by mali ministerku vnútra odvolať. Vyhlásil to v pondelok predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) pred stretnutím troch najvyšších ústavných činiteľov s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom.

"Dnes bez toho, aby sme vedeli výsledky vyšetrovania alebo akékoľvek iné okolnosti, vyhlasovať, že jej niekto nedôveruje alebo dôveruje, je viac politika ako reálna skutočnosť," povedal premiér.

Ministerka Saková stratila dôveru prezidenta SR Andreja Kisku. Slovenská hlava štátu to uviedla po pondelkovom stretnutí s premiérom. Ministerka sa podľa Kisku správa, ako keby bola pravou rukou bývalého šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), a začína ju vnímať ako prekážku vyšetrenia prípadu únosu vietnamského podnikateľa. Opis únosu vietnamského podnikateľa z Bratislavy za pomoci slovenskej polície a s použitím vládneho špeciálu vo štvrtok (2.8.) zverejnil Denník N. Rezort vnútra ho označil za úplný nezmysel s tým, že obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi jeho autora. Už predtým nemecké médiá priniesli informáciu, že tamojší vyšetrovatelia nepochybujú o tom, že pri únose bol použitý slovenský vládny špeciál.