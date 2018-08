Sereď privíta megahviezdy: Dve svetoznáme mená rockovej scény

Mesto Sereď a Agentúra KVAS prinesú počas augusta do Serede, konkrétne do zámockého parku a Amfiteátra dve veľké mená svetovej rockovej hudby.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Projekt nesie názov IN CASTLE a ako prvá sa pod jeho hlavičkou predstaví fínska skupina Apocalyptica, ktorá vystúpi 17. augusta. „V minulom roku oslávili dvadsaťročnicu od vydania debutu, na ktorom hrajú klasiky od skupiny Metallica. Pri tejto príležitosti opäť hrajú tento silný koncertný program. Vidieť ich pod holým nebom bude silný zážitok,“ hovorí Jozef Tarkay, majiteľ agentúry.

Druhým nemenej známym lákadlom, najmä čo sa týka starších ročníkov, bude kráľovná glam rocku, prvá basgitaristka, ktorá sa stala hlavnou rockovou hviezdou či priekopníčkou ženského rocku Suzi Quatro. Speváčka známa hitmi If you can’t give me love či She's In Love With You zavíta do Serede 26. augusta.