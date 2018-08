Kauza únosu Vietnamca: Premiér na koberčeku u Kisku, šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov je mimo službu

Vláda urobí všetko preto, aby sa okamžite prešetrili okolnosti únosu vietnamského podnikateľa.

Po pondelkovom stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom to vyhlásil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že o tom uistil aj hlavu štátu.

"Vláda pod mojím vedením, ako aj každý jej člen urobí všetko pre to, aby sme dôkladne prešetrili všetky informácie, ktoré sú zverejňované. Myslím si, že len skutočná pravda je jediným možným riešením tejto situácie, ktorej momentálne čelíme," povedal Pellegrini. Ako poznamenal, "nie je prípustné, aby sme žili v takomto vákuu, aby sme čo najskôr nemali na stole výsledky vyšetrovania".

Premiér súhlasí, že v kauze ide aj o dobré meno Slovenska a dobré zahraničné vzťahy s partnermi. "Prezidenta som uistil, že budem vyvíjať také aktivity, ktoré umožnia čo najskôr vyšetrenie týchto všetkých udalostí, aby sme mali na stole nie dohady, nie domnienky, nie nejaké články, ale aby sme mali na stole holú jasnú pravdu, nech už bude akákoľvek," doplnil Pellegrini.

O prípade sa chystá hovoriť aj s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD). Pevne verí, že vyšetrovanie preukáže jeho medializované vyjadrenia, v ktorých vedomú účasť Slovenska na únose odmieta. "Myslím, že je aj v záujme pána ministra čo najskoršie vyšetrenie týchto vecí, aby sa potvrdila jeho verzia," skonštatoval.

Pellegrini avizoval, že pokiaľ by sa preukázalo, že vietnamská strana zneužila "pohostinnosť" Slovenska, bude to mať tvrdý dosah na vzájomné bilaterálne vzťahy. "Nemôže to ostať bez povšimnutia," vyjadril sa.

Šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií (ÚOUČ) Ministerstva vnútra SR Peter Krajčírovič je do vyšetrenia okolností únosu vietnamského podnikateľa postavený mimo službu. V pondelok o tom rozhodla šéfka rezortu Denisa Saková (Smer-SD).

Ministerka Saková stratila dôveru prezidenta SR Andreja Kisku. Slovenská hlava štátu to uviedla po pondelkovom stretnutí s premiérom. Ministerka sa podľa Kisku správa, ako keby bola pravou rukou bývalého šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a začína ju vnímať ako prekážku vyšetrenia prípadu únosu vietnamského podnikateľa.