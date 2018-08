Chlapec († 7) spadol do kanála a utopil sa: Krutá smrť priamo pred očami ľudí

V letovisku Soči na juhu Ruska zahynuli cez víkend za tragických okolností tri deti: sedemročný chlapec zmizol v kanáli, ktorému chýbal poklop, ďalšie dve deti sa utopili pri pokuse prebrodiť rozvodnenú rieku.

"Odohrala sa strašná tragédia, ktorej hrôzu zachytili na videu náhodní očití svedkovia," napísal server Newsru.com o osude sedemročného Kolju Malkova z Tatarstanu, ktorý sa v Soči prepadol do kanála pred očami svojej babičky.

Ulica bola zaliata vodou po prudkom lejaku, a tak nástrahu nebolo vidieť. Keď Kolja, poskakujúci po zaplavenej ulici, zrazu zmizol, nikto v prvej chvíli nechápal, čo sa stalo. Len babička začala kričať, že "Vnuk spadol do kanála!". Kolju medzitým prúd odniesol do kanála a jeho telo záchranári našli až po niekoľkých hodinách, vykreslil server. "Vody bolo na ulici po kolená, asi preto, že pri stavbe kanalizácie sa nerešpektovali predpisy. Zrazu sme začuli prenikavý krik. Žena volala o pomoc. Nikto ale nechápal, čo sa stalo. Až neskôr sme pochopili, že vnuk sa prepadol do kanála. žena pobehovala na všetky strany a potom sa sama vrhla do kanála," rozprával očitý svedok.

Miestne úrady sa podľa serveru pokúšajú vysvetliť smrť sedemročného chlapca ako reťazec nešťastných okolností. Kanálu podľa nich chýbal poklop, pretože ešte v 60. rokoch tu bola postavená kanalizácia "otvoreného typu", aby vody z prívalových dažďov mohli lepšie odtekať. S poklopmi či mrežami sa nepočítalo, pretože by ich lejaky mohli vytrhnúť, takže by potom hrozili ujmou na zdraví. Na inkriminovanej strane ulice kvôli tomu ani nebol poriadny chodník - a toho všetkého si babička, strážiaca chlapca počas prázdnin, mala byť vedomá, keď bývala v blízkom hoteli.