Pamela pochopila, čo má v živote skutočnú hodnotu: Obrovská zmena kvôli o 19 rokov mladšiemu snúbencovi

Herečka Pamela Anderson (51) žije s futbalistom Adilom Ramim, ktorý ju nedávno požiadal o ruku. A hviezda Pobrežnej hliadky to brala ako gesto k trvalému usadeniu v jeho krajine.

So sťahovaním na juh Francúzska, kde jej milý žije, to myslí vážne. V malom mestečku pri Marseille si tak otvorila pekáreň. ,,Mám vlastnú pekáreň, jazdím svojím autíčkom po okolí so svojím psom. Milujem tú energiu a milujem túto časť sveta. Je to môj nový adoptívny domov," priznala Pamela denníku The Sun.

Rodáčka z Kanady verí, že 19-ročný vekový rozdiel medzi ňou a Adilom nie je problém. ,,Povedala som mu ,Adil, jedného dňa sa rozpadnem, uvedomuješ si to? Takže sa na to priprav. Milujme sa, kým môžeme, ak sa jedného dňa zobudíš a pozrieš na mňa a povieš, fuj, stále môžem odcestovať do inej krajiny a žiť tam´,"dodala s humorom Pamela



Pekáreň s malou reštauráciou otvorila Pamela v júli a je jasné, že na jedálničku nenájdete mäso. Je totiž prísna vegánka a tento jedálniček roky propaguje. ,,Vegánstvo je afrodiziakum. Je to výhra. Mäso robí z mužov impotentov a chorých jedincov," tvrdí bývalá hviezda magazínu Playboy.



S Adilom sa zasnúbili, pretože obaja veria v silu monogamného vzťahu. ,,Naozaj verím sile oddaného vzťahu a skutočnej láske. Každý sa dnes chová ako rocková hviezda, myslím, že je ďaleko zaujímavejšie sa vydať alebo zaviazať v monogamnom vzťahu. Je to nová sexi vec, nenasledovať dav a zhromažďovať zárezy na ,pažbe´. Myslím, že najsilnejší sme v pároch. Tiež si uvedomujem, v akom stave je svet. Potrebujeme jeden druhého," tvrdí Pamela.