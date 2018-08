Českých vojakov († 25, † 28, † 36) zabil tínedžer: Nové poznatky ukazujú, že mohol mať komplicov

Atentátnik, ktorý v nedeľu zabil troch českých vojakov v Afganistane, mal okolo 18 rokov.

Podľa denníka The New York Times to povedal miestny bezpečnostný činiteľ. Výbuch bol podľa neho taký silný, že tlakovou vlnou boril okolité hlinené múry. Prvý zástupca náčelníka generálneho štábu českej armády Jiří Baloun v rozhovore s Českou televíziou (ČT) uviedol, že armáda má nové poznatky, podľa ktorých atentátnik mohol mať komplica. "Sú niektoré indície, že nemusel byť sám, mohol mať spolupracovníkov," povedal ČT Baloun.

Podľa neho by vyšetrovanie udalosti malo odpovedať aj na otázku, či útok na vojakov mohol byť pripravený. Trojica Čechov zomrela počas rannej pešej hliadky neďaleko základne v Bagrame, keď sa v ich blízkosti odpálil samovražedný útočník. "Po útoku na miesto dorazili štyri vrtuľníky, z toho dva záchranárske. Dva ďalšie hliadkovali vo vzduchu," povedal NYT šéf bezpečnostných operácií provincie Parvan.

K útoku, pri ktorom boli zranení dvaja afganskí a jeden americký vojak, sa prihlásilo radikálne islamistické hnutie Taliban, ktoré podniká podobné atentáty proti členom misie NATO či afganským bezpečnostným silám. Taliban vo vyhlásení podľa agentúry Reuters uviedol, že zabil osem "amerických okupantov".