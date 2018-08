Hrbatý je na Kližana hrdý: Slová, ktoré hovoria za všetko!

Ako tréner sa tešil z Kližanovho triumfu už na challengeri v Indian Wells.

Titul z Kitzbühelu je však ešte krajší. Tréner Dominik Hrbatý oceňuje, ako jeho zverenec zmenil prístup k tenisu. „To je základ jeho úspechu,“ povedal pre Nový Čas.

Kedy ste na turnaji prežívali najťažšie chvíle?

- V 1. kole kvalifikácie. Martin bol na vypadnutie. Dlhšie som s ním nebol, nespoznával som jeho hru. Musel som mu prehovoriť do duše.

Ako sa zmenil za posledný rok?

- Zmenil sa osobnostne. Je pokojnejší, viac premýšľa a odráža sa to na jeho výkonoch.

Ako ste oslávili titul?

- Dali sme si večeru, boli to zvyšky vo VIP-ke. (smiech) Poriadne to oslávime až neskôr.

Aký máte výkonnostný cieľ na tento rok?

- Na konci roka 70. miesto v ATP. Do US Open sme chceli byť v TOP 100, takže to už splnil skôr.

Aký je najbližší program?

- Challenger v Pullachu príprava na US Open.