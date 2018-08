Stana Dančiaka († 75) zabil zápal pľúc: Posledné dni za múrmi nemocnice!

Slovensko prišlo o nenapodobiteľného umelca s obrovským srdcom! Legendárny herec Stano Dančiak († 75) patril a vždy bude patriť medzi naše najväčšie osobnosti.

Vo svojom živote to rozhodne nemal ľahké, keďže ho trápili zdravotné problémy, pre ktoré sa musel vzdať svojej najväčšej vášne - herectva. Velikán bol na začiatku minulého týždňa hospitalizovaný v nemocnici a jeho srdce poslednýkrát dotĺklo v sobotu v noci. Podľa informácií Nového Času podľahol zápalu pľúc. Hoci je už v hereckom nebi, spomienky na jeho umenie zostanú naveky.

Dančiak († 75) sa zaraďuje medzi elitu slovenskej hereckej scény. Celé Slovensko ho milovalo a chýbať bude všetkým. S dlhotrvajúcimi zdravotnými problémami však už nedokázal zápasiť. „Od minulého pondelka bol hospitalizovaný v nemocnici na Mickiewiczovej ulici. Jeho zdravie bolo veľmi dlho podlomené a jeho telo nakoniec nezvládlo zápal pľúc a bohužiaľ, herec zomrel,“ prezradil zdroj Nového Času z lekárskeho prostredia.

V ťažkých chvíľach bola vždy hercovi nablízku jeho milovaná manželka Darina, ktorá ho spoločne s deťmi navštevovala za múrmi nemocnice. „Chodili tak dvakrát za deň. Stále nosili v sebe nádej, že sa jeho stav zlepší. Verili, že si ho zase odvezú domov. Stav pána Dančiaka bol však hneď pri príchode do nemocnice skutočne veľmi vážny,“ dodal zdroj s tým, že herec mal odísť v sobotu do neba v spánku. Nový Čas kontaktoval hercovu manželku aj syna Stanislava, no bez úspechu. Pochopiteľne o strate milovanej osoby nedokážu hovoriť.

Dančiaka si vždy budeme pamätať ako skvelého herca s obrovskou dávkou humoru a človeka s veľkým srdcom. Všade, kde sa objavil, ľudia plakali od smiechu z jeho vtipov. Dnes tiež mnohým tečú slzy, no z nečakaného odchodu legendy. Dančiak už dlhé obdobie nebol ako kedysi. Keď prišiel kvôli cukrovke pred mnohými rokmi o zrak, pomaly strácal chuť byť tým hercom, ktorého poznáme. Podľa informácií Nového Času sa herec posledné obdobie trápil a odchod do neba mohol byť aj akýmsi vykúpením. Zbohom, velikán, v srdciach celého Slovenska zostanete naveky...

Stanislav Dančiak

* 26. októbra 1942

† 4. augusta 2018

Život zasvätil herectvu