Telá českých vojakov († 25, † 28, † 36) privezie armádny špeciál: Premiér Babiš ich označil za hrdinov

Telá troch českých príslušníkov misie NATO v Afganistane, ktorých zabil v nedeľu na severovýchode krajiny samovražedný útočník, prepraví v stredu do Prahy český armádny špeciál.

Príletu sa má zúčastniť aj český prezident Miloš Zeman. Uviedol to v nedeľu zástupca náčelníka generálneho štábu generálmajor Jiří Verner. Ten zároveň na brífingu k útoku, ktorý naživo vysielali na sociálnej sieti Facebook Hospodářske noviny, uviedol mená troch padlých vojakov: rotný Martin Marcin († 36), desiatnik Kamil Beneš († 28) a desiatnik Patrik Štěpánek († 25).

Verner vojakov označil za hrdinov, ktorí zahynuli v boji proti terorizmu a vyslovil sústrasť ich rodinám. "Útok bol nečakaný, bola videná iba jedna osoba, ktorá sa odpálila v priestore, ktorý bol, bohužiaľ, vybraný tak, že následky boli fatálne. Naši traja vojaci zomreli okamžite," dodal.

K útoku samovražedného atentátnika podľa českého ministerstva obrany došlo v nedeľu okolo 3.50 h počas pešej hliadky v okolí základne Bagrám v severoafganskej provincii Parván. O smrti troch českých vojakov NATO v dôsledku samovražedného útoku informovala misia Rozhodná podpora (Resolute Support) v Afganistane. Pri útoku utrpeli zranenia aj jeden americký a dvaja afganskí vojaci.

Severoatlantická aliancia na čele s USA stiahla z krajiny svoje bojové jednotky koncom roka 2014. V Afganistane sú v súčasnosti sily Spojených štátov i ďalších spojencov NATO nasadené v rámci podporných a protiteroristických misií.

Českí politici po útoku v Afganistane vyjadrujú sústrasť rodinám

Na tragickú udalosť, pri ktorej samovražedný útočník zabil v nedeľu troch českých príslušníkov misie NATO v Afganistane, bezprostredne reagovalo viacero českých politikov, informoval spravodajský server iDNES.cz.

"Je mi veľmi ľúto úmrtí našich troch vojakov v Afganistane. Hrdinov, ktorí bojovali proti teroristom tak ďaleko od vlasti a ktorých zavraždil samovražedný útočník. Vážim si to, čo urobili pre našu krajinu. Vyslovujem svoju najhlbšiu sústrasť ich rodinám a pozostalým," napísal český premiér Andrej Babiš na sociálnej sieti Twitter.

Kondolencie vojakom vyjadril tiež český prezident Miloš Zeman. "Hlboká ľútosť a sústrasť všetkým príbuzným obetí samovražedného atentátu. Nemalo by nás to však odrádzať od úsilia naďalej bojovať s medzinárodným terorizmom," uviedol prezident prostredníctvom svojho hovorcu Jiřího Ovčáčka. "Podľa prezidenta je táto udalosť príležitosťou k tomu, aby sme si pripomenuli, že sú to skutoční hrdinovia, ktorí bránia našu vlasť pred terorizmom," priblížil názor prezidenta Ovčáček.

Na smutnú správu českej armády reagoval tiež na Twitteri vicepremiér a predseda ČSSD Jan Hamáček. "Správa o smrti troch našich vojakov dnes v Afganistane ma hlboko zasiahla. Vyjadrujem úprimnú sústrasť ich rodinám v týchto ťažkých chvíľach," napísal. Sústrasť rodinám okrem súčasného ministra obrany Lubomíra Metnara vyjadrila prostredníctvom Twitteru aj exiministerka Karla Šlechtová.