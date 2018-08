Zdrvená rodina Čecha, ktorého zabil žralok v Egypte: Na cestovnú kanceláriu mali zvláštnu požiadavku

Smutný návrat z dovolenky! Manželka a dve deti Čecha († 42), ktorého v Egypte zabil žralok, sa vrátili domov inkognito.

Nechceli letieť v lietadle plnom Čechov, ktorí by sa bavili o smrti ich otca. Cestovná kancelária im vyšla v ústrety a zariadila návrat okľukou. Zrejme leteli cez iný štát a nie je ani známe, na ktorom letisku pristáli. Telo muža zatiaľ ostalo v Egypte. Z Marsa Alam ho previezli do Káhiry, kde ho môžu ešte podrobiť pitve. Polícia totiž vyšetruje okolnosti úmrtia a aj to, aký druh žraloka ho napadol. V Káhire musia potom telo ešte zapečatiť a až potom ho môžu previezť do vlasti.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nešťastie sa stalo v piatok popoludní. Rodina bola ubytovaná v hoteli Calimera Habiba Beach Resort. Z pláže vybieha dlhé mólo, ktoré prechádza cez pobrežné plytčiny a končí sa na začiatku hlbokej vody. Práve na konci móla muž aj s manželkou šnorchloval, keď ho náhle napadol žralok. Žena útok videla. Napadnutý Čech nemal šancu zranenia prežiť. Telo odniesol prúd o niekoľko stoviek metrov ďalej a na pláži ho našiel jeden z pracovníkov hotela. Žralok mu odtrhol obe ruky a jednu nohu.

V egyptských vodách sa vyskytuje viacero druhov žralokov - napríklad sivý, líščí, kladivohlavý či dlhoplutvý. Za posledných 10 rokov tam došlo k 15 útokom na človeka, z toho 4 boli smrteľné. Útoky často vyprovokuje hádzanie mäsa do vody. Egyptské úrady prešetrujú loď s dobytkom, ktorá sa takto mala zbavovať uhynutých kusov, čo prilákalo žraloky do oblasti.

Meškalo lietadlo

V letovisku Marsa Alam sú desiatky iných Čechov a Slovákov. Pláž po útoku uzavreli, inak sa pre turistov veľa nezmenilo. Iné, najmä plytšie oblasti, sú otvorené. Jedna skupina turistov sa mala vrátiť z Marsa Alam do Bratislavy včera skoro ráno. Lietadlo však podľa plánu o 2.45 neodletelo. Medzi čakajúcimi ľuďmi sa šírili správy, či to nesúvisí s útokom žraloka a prípadným prevozom tela. Tieto špekulácie živil najmä fakt, že spoločnosť Air Cairo čakajúcim ľuďom neposkytovala žiadne informácie.

Nakoniec však išlo zrejme o technickú poruchu. „Naše pôvodné lietadlo poslali inam. Pristavili nám iné, ale to bolo pokazené. Po hodine a pol nás z neho poslali naspäť do haly. Čaká tu 160 ľudí, nedali nám žiadne pitie, žiadne jedlo,“ napísal nám viac ako 4 hodiny po plánovanom odlete náš čitateľ Imrich. Lietadlo nakoniec priletelo do Bratislavy takmer so 7-hodinovým meškaním.