Dôležitá prírodná oblasť na východe v ohrození: K Domaši chcú voziť ešte viac odpadu!

V blízkosti Domaše chcú rozširovať skládku tuhého komunálneho odpadu. Domáci tvrdia, že to je pre nich najvýhodnejšie riešenie, lebo keby museli voziť odpad inde, platili by najmenej dvakrát toľko. Úrad životného prostredia rozširovanie nepovolil.

Prednosta Obvodného úradu životného prostredia v Prešove Miroslav Benko je proti rozširovaniu skládky. „Oblasť je prírodným biotopom európskeho významu. Je definovaný ako nížinné a podhorské kosné lúky. Navyše je to v blízkosti ochranného pásma Domaše. Preto sme s rozširovaním nesúhlasili,“ vysvetlil dôvody prednosta.

V Holčíkovciach, do katastra ktorých skládka patrí, si však myslia niečo iné. „Samozrejme, nepáči sa nám, keď odpad končí na skládkach. Z nášho pohľadu je to však najvýhodnejšie riešenie. Keby skládku zatvorili, museli by sme odpad vyvážať oveľa ďalej a bolo by to oveľa drahšie. Radi by sme aj separovali, ale neviem si to dosť dobre predstaviť medzi chatármi. Tam stále rastú divoké skládky,“ povedal zástupca starostu Holčíkoviec Slavomír Fedor. Podľa neho oni aj viaceré obce na Domaši získali peniaze na likvidáciu odpadov z projektov. „Nakúpili sme traktory a ďalšie potrebné veci. Odvezieme si odpad na skládku sami. Keby sme najali súkromnú firmu na likvidáciu odpadov, tak musíme vrátiť peniaze za projekt,“ podotkol starosta.

Podľa Františka Onderča, konateľa firmy Remopel, ktorá skládku prevádzkuje, ide o konkurenčný boj.K nám sa dá odpad vyviezť za polovicu. Mali sme aj projekt na modernú spaľovňu s vnútorným cyklom. Nemala mať dokonca ani komíny. Vyrábala by aj elektrinu. To je však u nás nepriechodné. Vybavovali sme rozličné povolenia a narazili sme. Neprešli sme napríklad cez hasičov, takže všetko zostalo pri starom,“ uzavrel Onderčo.