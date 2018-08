Hokejová legenda Bondra si užíval pod Tatrami: TOTO povedal na adresu maďarských tímov v extralige!

Cez víkend sa pod Tatrami ukázal legendárny hokejista a strelec zlatého gólu z MS 2002 Peter Bondra (50).

Nebola to náhoda. Už po jedenásty raz usporiadal charitatívny golfový turnaj Charity Golf Cup s hviezdnym obsadením. Okrem golfových zážitkov sa s nami podelil aj o hokejové postrehy.

? Prilákali ste opäť množstvo osobností. Ste spokojný?

- Chcel by som najskôr vyvrátiť tvrdenie, že je to môj turnaj, to v žiadnom prípade! Je to turnaj nás všetkých, ktorí sú ochotní prísť a prispieť deťom, ktoré to potrebujú.

? Je tu váš starší syn Dávid, ktorý zahviezdil na šampionáte v Dánsku. Opäť bude hrať za Poprad. Nechcel odísť inam?

- Vlani nemal relevantné výsledky a čísla. Poprad je stále pre neho to správne mužstvo, čo sa týka hokejového pôsobenia a jeho vývoja.

? Budúci rok budú majstrovstvá sveta u nás doma. Slovensko odohrá prvé zápasy základnej skupiny v Košiciach. Aký je váš názor na rozdelenie zápasov?

- Ja som o tom nerozhodoval, ale podľa mňa to bola veľmi správna voľba. Bohužiaľ však aj tu rozhoduje biznis. Neviem, ako vychádzajú čísla a ekonomika, nepoznám ich, ale určite musia byť nastavené tak, aby boli správne.

? Čo hovoríte na rozšírenie našej Tipsport ligy o dve maďarské mužstvá?

- Sú ekonomicky stabilné a pre naše tímy prišla možnosť predstaviť sa aj v inej krajine. Je to výborné a prospešné.

? Washington získal prvýkrát v histórii Stanleyho pohár. Ako ste to prežívali?

- Bolo to úžasné, že sa to konečne podarilo. Dlhé roky som za klub hrával a dodnes som jeho súčasťou, takže je to veľký zážitok. Vyšlo to nielen kapitánovi Ovečkinovi a majiteľom klubu, ale všetkým fanúšikom. Oslavy prebiehali veľkolepo a vynikajúco.

? A čo vravíte na draftovanie mladého obrancu Martina Fehérváryho?

- Keď som bol na MS v Dánsku a pozeral som na syna Dávida, boli tam aj skauti Washingtonu. Mal som takú ľahkú reč týkajúcu sa Martina a snažil som sa ich naviesť na náš veľký talent. Bodaj by to tam vydržal tak dlho ako ja.

? Nedávno ste pod Tatrami vydávali dcéru. Aká bola svadba?

- Bola rýdzo súkromná a komorná, preto o tom naozaj nebudem hovoriť.