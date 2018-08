Trénerovi dal darček k meninám: Polonahý Kližan oslavoval titul ako Ronaldo!

Solupráca prináša výsledky. Martin Kližan (29)na turnaji v Kizbühele dal svojmu trénerovi Dominikovi Hrbatému najkrajší darček k jeho sobotňajším meninám.

Titul prvý spločný nesie rukopis nielen Kližkovho talentu, ale aj Dominátorovej trpezlivej a profesionálnej práce. Uzbecký tenista Istomin bol vo finále len štatistom a prehral 2:6, 2:6. Nadšený Kližan si vyzliekol tričko a napnutím svalov napodobnil gesto najlepšieho futbalistu sveta Cristiana Ronalda.

Dva roky trvalo, kým Kližan opäť zažiaril na Tour. Od Hamburgu 2016 sa mu až v Rakúsku podarilo rozšíriť svoju zbierku titulov. Vo svojom šiestom singlovom finále zaznamenal šieste víťazstvo, čo je na Tour pozoruhodná bilancia.

„Je to naozaj super, k šiestim titulom vo dvojhre ešte treba prirátať štyri vo štvorhre pri štyroch pokusoch, takže celkovo mám pri desiatich finálových účastiach na konte desať titulov. Som strašne rád za tento titul a spôsob, akým som sa k nemu dopracoval. V prvom kole kvalifikácie to so mnou nevyzeralo dobre, prehrával som 4:6, 1:4, vo štvrťfinále som zasa odvrátil dva mečbaly súpera,“povedal po finále Kližan.

Dodržal pokyny

Hrbatý mu na finále ušil výbornú taktiku. „Dnes som z taktickej stránky podal maximálny výkon. Veľmi dobre som čítal hru súpera, jeho returny i servis. Plánom bolo držať ho na základnej čiare, aby mi nevstupoval do kurtu a nezačal ma rozháňať, lebo v tom je dobrý. Dnes sa mi to darilo perfektne, všetko sadlo, ako malo,“ pokračoval slovenský tenista, ktorý sa teší z návratu do TOP 100. „Veľkú zásluhu na tom má môj tím na čele s trénerom Hrbatým. Som rád, že som opäť slovenská jednotka. Verím, že sa to prenesie aj do nášho daviscupového tímu a konečne postúpime do svetovej skupiny, lebo už je načase,“ uzavrel Kližan.