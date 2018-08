Užite si prázdninový deň v Liptove: Čo všetko tu môžete nájsť?

Liptov plný zábavy! Ak si chcete užiť prázdninový deň naplno, vyberte sa do Liptovského Jána.

Ponúkne vám pestrú paletu zážitkov – kúpanie, poznávanie, prehliadku miniatúr, jaskyne, razenie mincí i jazdu na kolobežkách. Ak sa vám bude máliť, okolie je ešte plné ďalších prekvapení. Aby sme vám ich aspoň trochu priblížili, na cestu na Liptov sme sa vybrali aj my.

Musím priznať, že keď sa dostanem na Liptov, nikdy sa neviem jeho krásy nabažiť. Inak to nebolo ani teraz, keď sme z Bratislavy vyrazili do obce Liptovský Ján, aby sme zistili, čo všetko môže ponúknuť dovolenkárom práve v čase prázdnin. „Počas leta navštívi Informačné a kultúrne centrum Liptovský Ján okolo 200 ľudí denne, takže v priebehu mesiaca ich je aj 6 000,“ hovorí Silvia Hnilicová (29) z informačného centra v Liptovskom Jáne, ktorý má tisíc stálych obyvateľov.

Hoci kedysi tento prekrásny kút zeme patril medzi najchudobnejšie, dnes domáci vedia, že ťažisko ich prosperity spočíva v turizme. „Máme veľkú ubytovaciu kapacitu. Sú tu hotely, penzióny, apartmánové drevené domčeky, ubytovanie na súkromí... Liptov je pre turistov atraktívny a Jánska dolina v letnom i zimnom období praská vo švíkoch. Chodí k nám veľa Čechov, Poliakov, anglicky hovoriacich turistov, ale boli tu aj Izraelčania, Španieli, Francúzi...“ vymenúva sympatická Silvia.

Všetko ako na dlani

V Liptovskom Jáne nájdete v podstate všetko – hlboké lesy, horské bystriny, turistické trasy, cyklochodníky, termálnu vodu, kúpaliská aj kus histórie. Možností je vskutku veľa a všetko sme obísť ani nestačili. Už samotné informačné centrum, kde sme odštartovali naše putovanie, sa nachádza v historickom kaštieli, ktorý je majetkom obce. V čase našej návštevy v ňom bola práve výstava divadelných bábok, papierových hradov, modelov áut, maľovaných dáždnikov i obrazov. Kedysi kaštieľ patril jednému z najbohatších rodov na hornom Liptove - Szentiványiovcom, podobne ako všetky ostatné, ktorých je v obci spolu s kúriami viac ako dvadsať. Niektoré sú krásne zrekonštruované, iné na to ešte len čakajú, ale všetky sú v rukách súkromníkov.

Rovno pred kaštieľom sa týči k nebesiam ďalšia pamiatka. „Je to Kostol sv. Jána Krstiteľa z 13. storočia, ktorý je otvorený denne. Za pozornosť stojí gotický oltár s hlavnou sochou Madony z roku 1740, ale aj organ z roku 1721. Pochádza z dielne majstra Martinusa Zorkovského a je funkčný dodnes. Z troch zvonov sa zachoval iba jeden, genga, a to z roku 1576,“ vymenúva naša sprievodkyňa. Kostol však uchováva aj tajomstvá z minulosti. „V pôdoryse kostola sú tri krypty s múmiami, pred hlavným vchodom zase morová jama, kde pochovávali ženy a deti. Za oltárom sú schody, ktoré ústia do podzemných chodieb. Jedna z nich pravdepodobne vedie do neďalekého Pálovského kaštieľa, druhá ku kaštieľom v severnej časti obce.“

Hor sa do bane!

Od kostola nás delí už len pár krokov k malému domčeku nazvanom Mincovnička alebo Podzemie pod vežami. Hneď za dverami nás víta útulný obchodík so suvenírmi, vzadu za ním expozícia. Znenazdajky sa ocitáme niekoľko storočí dozadu. Históriou baníctva, ťažby a spracovania kovu nás sprevádza Miroslav Kováčik (65), ktorý nám zároveň ukazuje, ako sa minca z kovu razila.

„Práve mincou sa začína aj naša prehliadka,“ vraví a už nás vedie do bane, aby sme videli, ako sa hornina na mince ťažila. Prechádzame úzkymi chodbami umelo vytvorenej bane, ktorá síce nie je úplne v podzemí, ale je vernou kópiou tej skutočnej. Potom nám už sprievodca ukazuje a vysvetľuje, ako sa hornina dopravovala na povrch zeme, ako sa drvila, tavila, ako ju kováči spracovávali vo vyhni a ďalšie zaujímavosti, ktoré sa dnes už len tak nevidia. „Rod Szentiványiovcov vlastnil viaceré bane v širšom okolí. Ťažilo sa v nich okrem iného aj zlato, vďaka ktorému zbohatli. Napríklad aj 50 metrov pod vrcholom Kriváňa je štôlňa Terézia, kde ho ťažili,“ hovorí Kováčik.

Šup do Kade

Po prehliadkach dobre padne trochu leňošenia. A opäť netreba chodiť ďaleko. Pár metrov od Mincovničky sú dobre známe a turistami vyhľadávané termálne minerálne pramene Teplica a Kaďa, ktoré sú unikátom. Zatiaľ sa nachádzajú vo voľnom priestranstve a patria obci. Z prameňa Teplica sa dá napiť a v Kadi zasa okúpať. „Počas celého roka sa sem chodia ľudia kúpať zo širokého okolia, ale aj zo zahraničia. Voda s teplotou 22 až 26 °C síce blahodarne pôsobí na kĺby, ale neodporúča sa v nej byť dlhšie ako tri razy za deň po 20 minútach. Minerálna voda z prameňa Teplica obsahuje množstvo minerálov a pomáha pri žalúdočných problémoch,“ vraví Hnilicová. Aby ste len tak neposedávali a neležali na deke, cez prestávky sa môžete vybrať na neďalekú rozhľadňu v nadmorskej výške 700 m. Cesta na ňu vedie hneď spoza Kade cez mostík nad potokom Štiavnica a výstup trvá približne desať minút. Odmenou vám bude krásny výhľad na Liptov.

Skôr ako sme sa z obce vybrali smerom do Jánskej doliny, nedali sme si ujsť budovu bývalých kúpeľov, kam sa kedysi chodili liečiť páni až z Budapešti. „Teraz tam sídli špeciálna škola, ale kedysi to boli preslávené Svätojánske kúpele. V 16. storočí sa v Liptovskom Jáne začali využívať teplé pramene na liečenie svrabu, kožných chorôb a reumatických ochorení, choroby srdca a ciev. Začiatky kúpeľníctva sa však datujú až od roku 1919, keď dal majiteľ Jozef Szentiványi navŕtať výdatnejší a teplejší prameň a prestaval kaštiele a hospodárske budovy na kúpeľné objekty,“ vysvetľuje sprievodkyňa Silvia. Po slávnych Svätojánskych kúpeľoch zostala len spomienka a chátrajúca budova s rozsiahlym parkom, ktoré by si rozhodne zaslúžili rekonštrukciu.

Ako v rozprávke

Ak si okrem histórie a pľačkania sa v Kadi chcete zaplávať a zašantiť si s deťmi v bazénoch, vyberte sa smerom k Jánskej doline, k jednej z najkrajších dolín Nízkych Tatier. Hneď na začiatku je letné termálne kúpalisko so štyrmi bazénmi, ktoré patrí hotelu Sorea Máj s vodou z termálneho prameňa Rudolf a s teplotou 26 až 29 °C.

My sme sa však namiesto kúpania vybrali pozrieť si Mini Slovensko - expozíciu kultúrnych a historických pamätihodností Slovenska v mierke 1 : 25. V areáli sa nachádza 18 modelov, ako napríklad minikópie Bojnického zámku, Strečnianskeho hradu, zvonice v Kežmarku a Spišskej Soboty, skanzenu Walachia, Kaplnky sv. Michala v Košiciach, starobylej radnice v Levoči a mnohých ďalších pamiatok. Deti však určite už na prvý pohľad upúta železnička s vláčikmi, ktoré sú v pohybe po celý rok.

Hurá do jaskyne!

Ak sa vyberiete ďalej do Jánskej doliny až k Malej Stanišovskej jaskyni peši, urobíte dobre. Prečo? Tak to vám prezradíme neskôr. Najprv sa poďme pozrieť a povedať si niečo o jaskyni, v ktorej sa dá príjemne schladiť, pretože priemerná teplota v nej je 5,7 °C. „Je to jedna z najstarších jaskýň na Slovensku, jedinečná svojho druhu na Liptove, ktorá je otvorená po celý rok. A hoci sú tu jaskyne tri - Malá, Veľká a Nová Stanišovská, dostupná verejnosti je len prvá z nich. Z celkovej dĺžky 871 m je sprístupnených 410 m v hĺbke 28 m a prehliadka trvá hodinu,“ hovorí Silvia. Aby sme sa cítili ako skutoční jaskyniari, vyfasovali sme čelovky a sprevádzal nás ozajstný jaskyniar, čo je zárukou fundovaného výkladu. Ak sa do jaskyne vyberiete aj vy, okrem rôznych prírodných úkazov v nej môžete zahliadnuť aj netopiere. Žije ich tam až sedem druhov! Ďalšou zaujímavosťou je, že pri tureckých nájazdoch slúžila jaskyňa ľuďom ako úkryt a okrem kostí zvierat v nej archeológovia našli aj stopy po stredovekom osídlení. Ak budete po celom dni unavení, určite vás poteší, že z jaskyne nebudete musieť šliapať 3 km, ale sa odveziete na kolobežke. Jazdu na nej si užijú deti aj rodičia. Dá sa požičať na odbočke k jaskyni za 5 € pre dospelých a pre deti za 3 €.

Všetko hore nohami

Ak ešte stále nebudete mať zábavy dosť, prípadne sa na Liptov vyberiete na viac dní, určite si nedajte ujsť ďalšie miesta. Tí, ktorí uprednostňujú prírodu pred chronicky známou Tatralandiou či kúpaním v Bešeňovej, môžu stráviť príjemné chvíle pri vode na priehrade Liptovská Mara. Aj tá ponúka dovolenkárom množstvo zábavy a zážitkov. Požičať sa dajú vodné skútre, kajaky, populárny stand-up paddle board, vodné bicykle, pramice, nafukovacie člny... Zárukou pohody je vyhliadková loď Mara.

Z Liptovskej Mary viedla naša cesta smerom na Liptovský Mikuláš. Ak máte pocit, že ste už videli všetko, tak zbystrite pozornosť a pribrzdite ako my, lebo pred nami stál Dom hore nohami - Heliport. V kolibe pri ňom sme si kúpili žetón a vošli do podivného domu. Keramické postavičky, nábytok, kuchyňa, toaleta... Všetko bolo na strope. Navyše sa nám zdalo, že strácame rovnú pôdu pod nohami. Potácalo nás z jednej strany na druhú, ako keby sme si rupli pol deci. Bolo to tým, že dom je naklonený o 12 stupňov v oboch rovinách.

Ide sa za motýľmi

Od Domu hore nohami sme smerovali k Tatralandii, aby sme si pozreli Motýliu záhradu, ktorá je vedľa akvaparku. Na ploche 800 m2 v priestore, ktorý je chránený sieťkami, sme sa cítili ako Alica v krajine zázrakov. Všade okolo nás poletovali nádherne sfarbené tropické motýle rôznej veľkosti, ktoré si nebojácne sadali na ľudí. Najväčšiu radosť z toho mali, pochopiteľne, deti. Veď vidieť dnes motýľa vo voľnej prírode, je už takmer raritou. V Motýlej záhrade ich naraz poletuje päťdesiat druhov a je ich okolo tritisíc. Okrem obdivu sa dozviete o celom vývojovom procese týchto krehkých stvorení, ktoré patria k najatraktívnejšiemu hmyzu a živočíchom vôbec. Od drobulinkých vajíčok, ktoré kladú na spodnú časť listov, cez húsenicu, jej zakuklenie a premenu na krásneho motýľa. Mimochodom, ten najväčší, ktorý sa tam nachádza, sa volá Attacus atlas, jeho rozpätie krídiel je až 30 cm a pochádza z juhovýchodnej Ázie. Zamrzelo nás, že životnosť týchto nádherných stvorení trvá len v rozpätí od jedného týždňa do dvoch mesiacov.

Lúčime sa s motýľmi a prechádzame oproti cez cestu do kontaktnej zoo. Tam sme si zvieratká nielen pozreli, ale si ich aj pohladkali. Najväčší záujem bol o tri malé nezbedné medvieďatá. V zoo žije viac ako 400 zvierat zo 115 druhov. Medzi nimi levíčatá, tigre, rysy, opice, kengury, líšky, papagáje, ale aj sliepky. Ak ešte stále máte guráž, poďte sa s nami previezť na bobovej dráhe do Fun Parku v Žiarcoch, kde končíme naše putovanie po Liptovskom Jáne a jeho okolí.

Vyhliadková plavba loďou

5 €

Dospelý: 10 €

Dom hore nohami

5 €

Dieťa do 12 rokov: 3 €

Rodina 2+1: 13 €

Rodina 2+2: 15 €