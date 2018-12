Smutný fešák Alain Delon: Herca odvrhli v 4 rokoch a vyrastal u cudzích ľudí

Jedným z nezabudnuteľných hrdinov je francúzsky herec Alain Delon (82).

Detstvo Alaina Delona nebolo jednoduché. Narodil sa 8. novembra 1935 v mestečku Sceaux, ktoré je dnes parížskym predmestím. Jeho otec bol riaditeľom malého kina, matka laborantkou v lekárni. Možno by ste si mysleli, že film a herectvo ho očarili už v detstve vďaka povolaniu jeho otca. Nič také...

Odvrhnutý

Alainovi rodičia sa rozviedli, keď mal iba štyri roky a on skončil u cudzích ľudí v náhradnej rodine! „Ocitol som sa v náhradnej rodine akoby som bol sirota. Mojich rodičov som potom už nikdy nevidel spolu. Môj otec na jednej strane, mama na druhej. Každý na svojom brehu a ja sám na ostrove medzi nimi dvoma,“ opísal svoje detstvo nedávno vo veľkom rozhovore pre magazín Paris-Match.

Nová rodina chlapcovi dala všetko, čo mohla. Jeho náhradný otec bol strážnikom vo väznici. Väzenské múry a ostnatý drôt boli kulisami detstva malého Delona. Ako priznal, raz sa prepašoval aj na popravu...

Vo vojne

Škola budúcemu hercovi veľmi nešla, niekoľkokrát ho vyhodili z lýcea. Nakoniec sa vyučil za mäsiara a nastúpil v mäsiarstve druhého manžela svojej mamy. Poctivé remeslo mu však nevoňalo. Lákalo ho dobrodružstvo. Ako 17-ročný nastúpil na vojenčinu do Národného námorníctva. Dopustil sa však drobných krádeží a velitelia mu dali na výber – buď opustí námorníctvo bez akýchkoľvek výhod, alebo sa upíše na ďalších päť rokov. Delon, ktorý vtedy nevidel žiadnu kariérnu perspektívu, zostal v armáde a narukoval do vojny vo Francúzskej Indočíne. Ale ani tam si nedal pokoj a z námorníctva ho vylúčili za krádež armádneho džípu.

Prvá rola

V roku 1956 sa vrátil do Paríža a živil sa všelijako. Robil zásobovača v tržnici aj čašníka v kaviarni. Už vtedy dievčatá a ženy ohuroval svojou krásou a melancholickým pohľadom. V roku 1957 mu jeho vtedajšia milenka vybavila prvú rolu vo filme. Jej manžel bol totiž známy režisér Yves Allégret a ten obsadil Delona do filmu Keď sa do toho vloží žena. Herec neskôr na svoje začiatky spomínal s úsmevom. „Nevedel som nič. Allégret sa na mňa pozrel a povedal: Počúvaj ma dobre, Alain. Rozprávaj tak, ako sa teraz rozprávaš so mnou. Pozeraj sa, ako sa teraz pozeráš na mňa. Počúvaj, ako počúvaš mňa. Nehraj, ži,“ spomínal Delon, ktorý neskôr ikskrát zopakoval, že pred kamerami nikdy nehral, iba bol sám sebou, ako ho to naučili už pri prvom filme.

Ale okrem talentu v jeho hviezdnej kariére zohrala veľmi dôležitú úlohu jeho vizáž. Delon nikdy netajil, že k sláve mu dopomohla práve pekná tvárička. „Krása tam bola. Všetci mi to vraveli, stále... Nepretržite mi hovorili o tej kráse.“

Delona preslávili najmä postavy tvrdých chlapov. Sexi telo, trocha smutný studený pohľad. A je jedno, či hral práve policajta, alebo zásadového zločinca, ktorý si rýchlo dokázal získať sympatie divákov.

Charakter a dobrota boli hlavnými kvalitami Delona v úlohe Rocca vo filme slávneho talianskeho režiséra Luchina Viscontiho – Rocco a jeho bratia (1960). Ten istý režisér ho obsadil v roku 1963 aj do filmu Gepard, ktorý získal Zlatú palmu v Cannes. Nasledovali filmy ako Melódia podzemia, Čierny tulipán, Samuzraj, Zbohom priateľ, Bazén, Dvaja muži v meste, Traja muži na zabitie...

Belmondo

Delonova kariéra dosiahla vrchol vtedy, keď kraľoval francúzskemu filmu aj Jean-Paul Belmondo. Aj vďaka tomu, že bol úplne iný ako on, sa našlo miesto na výslní pre oboch.

V roku 1970 sa stretli spolu v gangsterskom filme Borsalino, ktorý Delon tiež produkoval. A práve na tomto filme sa veľké hviezdy rozkmotrili. Podľa zmluvy mal byť totiž na plagátoch ako prvý uvádzaný Belmondo, lenže Delon dal ako prvé svoje meno. Belmondo to dal na súd a vyhral, odvtedy sa ich cesty rozišli. „Ale boli to také láskavé hádky, boli sme veľkí kamaráti,“ zľahčoval neskôr Delon konflikt. Úplný mier zavládol až v roku 1998, keď si spolu s Vanessou Paradis zahrali vo filme Polovičná šanca.

Ženy a deti

Mileniek mal mnoho, ale manželku jedinú. V roku 1959 sa zasnúbil s 20-ročnou herečkou Romy Schneider, ktorú si pamätáme ako cisárovnú Sisi. Zoznámili sa počas nakrúcania filmu Christine, v ktorom Delon dostal svoju prvú veľkú rolu. „Zaľúbil som sa do nej, lebo som ju neskutočne obdivoval,“ povedal. Ale po štyroch rokoch bolo po láske. Obaja sa stretli neskôr pri nakrúcaní kultového filmu Bazén v roku 1969.

Zo vzťahu s nemeckou speváčkou Nico sa Delonovi v roku 1962 narodil syn Christian Aaron, Delon však vždy popieral jeho otcovstvo. V roku 1964 sa oženil s modelkou a herečkou Francine Canovas, ktorá si neskôr zmenila meno na Nathalie Delon. Mesiac po svadbe sa im narodil syn Anthony. Ten sa v dospelosti okrem hereckej vrhol aj na spevácku dráhu. Manželstvo Delonovi vydržalo štyri roky.

V roku 1968 sa počas nakrúcania filmu Jaff dal dokopy s éterickou blondínkou Mireille Darc. Hoci si ju nikdy nevzal za ženu, lebo sa zaprisahal, že pani Delonová bude len jedna, práve Mireille bola najväčšou láskou jeho života. „Alain bol pre mňa tak trochu všetkým. Aj mojím otcom, aj mojím priateľom, aj synom,“ vyznala sa pred troma rokmi Darc. O hĺbke ich vzťahu vypovedá aj to, že Delonov syn Anthony považoval Mireille za jedinú ženu svojho otca, hoci v skutočnosti sa tejto výsady dostalo jeho matke. Ako bola Mireille éterická, taká bola ja krehká. Celý život ju trápilo srdce. Aj preto nemohla mať deti, a tak sa obaja napriek veľkej láske odcudzili. Rozišli sa po 15 rokoch. Keď Darc v auguste 2017 zomrela, Delon neskrýval dojatie a smútok. „Bez nej môžem už odísť aj ja sám...“ povedal.

Po rozchode s Mireille vystriedal viacero žien vrátane herečky Anne Parillaud, s ktorou sa zoznámil v roku 1983 počas nakrúcania filmu Kto nastaví kožu. V roku 1987 sa zoznámil s holandskou modelkou Rosalie van Breemen, ktorá mu porodila dve deti – dcéru Anouchku a syna Alaina-Fabiena. Vzťah s Rosalie mu krachol po 14 rokoch a od roku 2001 je Delon viac-menej sám.

Ako neskôr priznal, pri žiadnej žene sa necítil úplne šťastný. Podľa neho to súviselo s traumou z detstva, keď ho odvrhli vlastní rodičia. „Sú prázdnoty, ktoré sa nikdy nezaplnia. A aj keď som žil s nejakou ženou, keď som nejakú ženu miloval, cítil som sa osamotený. Vždy to tak bolo...“ A táto životná clivota veľkého herca sa prejavovala aj vo vzťahu k deťom. „Sláva izoluje, nastoľuje odstup od celého sveta. Vrátane vašich vlastných detí...“ povedal pre Paris-Match.

Tvrdé slová

Delon je stará škola. Aj pokiaľ ide o názory na politiku a spoločnosť. Svojimi vyjadreniami v liberálnom Francúzsku neraz vyvolal pobúrenie. Keď chcú hereckej legende niečo vytknúť, vytiahnu fakt, že kedysi podporoval ultrapravicový Národný front a jeho vtedajšieho šéfa Jeana-Marie Le Pena. „Aj extrémna pravica je pravica. Spája niekoľko miliónov Francúzov a my nemôžeme ignorovať a podceňovať názor niekoľkých miliónov Francúzov,“ povedal pred tridsiatimi rokmi a dodnes mu to mnohí nezabudli.

V roku 2009 sa zasa vyjadril v prospech trestu smrti. Pritom si on sám vo filme Dvaja muži v meste zahral muža, ktorý skončil pod gilotínou. „Som za trest smrti, lebo som bol takto vychovaný. Už v ranej mladosti ma naučili, že zlú bylinu treba vytrhnúť aj s koreňmi. Sú tu ľudia, ktorí sa dopustili istých vecí a nemôžu zostať medzi nami na Zemi.“

Pohneval si aj bojovníkov za práva sexuálnych menšín a rodovú rovnosť. „Ženy sa bili za svoje práva a teraz majú, čo chceli. V poriadku. Ale prečo ísť až tak ďaleko, že sa správajú ako chlapi, prečo sa im chcú podobať? Nerozumiem...“ O homosexuáloch zasa povedal: „Nech sa medzi sebou ženia, je mi to úplne jedno, ale nechcem, aby si mohli adoptovať deti.“

Záver života 82-ročného Delona nie je práve najveselší. Jeho nedávne vyjadrenia naznačujú, že zatrpkol a pripravuje sa na odchod z tohto sveta. V samote je jeho bútľavou vŕbou pes a Panna Mária. „Mária je mojou vášňou. Rozprávam sa s ňou, hovorím jej veci, prosím ju... Dáva mi podporu, je mi spoločníčkou, ktorú nemám. Je stále tu...“ odkryl svoje citlivé vnútro. V poslednom veľkom rozhovore však tiež povedal: „Nenávidím túto dobu, je mi z nej na vracanie. Všetko je falošné, pokrivené. Rátajú sa iba peniaze. Viem, že tento svet opustím bez ľútosti. Všetko je pripravené, moja hrobka je v mojej kaplnke....“

Jeho naj filmy

1960 Rocco a jeho bratia

1962 Zatmenie

1963 Gepard

1963 Melódia podzemia

1964 Čierny tulipán

1967 Samuraj

1969 Bazén

1970 Borsalino

1971 Bol raz jeden policajt

1973 Škorpión

1973 Dvaja muži v meste

1974 Borsalino a spol.

1975 Zorro

1977 Smrť darebáka

1981 Kto nastaví kožu

1983 Bojovník

1985 Slovo policajta

1988 Polovičná šanca

2008 Asterix a Olympijské hry