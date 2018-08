Jedna smrť turistu za druhou: V Bulharsku sa utopili dvaja Česi!

V Bulharsku sa vo štvrtok a v piatok utopili dvaja českí turisti.

ČTK to oznámila hovorkyňa ministerstva zahraničia Michaela Lagronová. Štyridsaťpäťročný muž z Ostravy sa utopil vo štvrtok v blízkosti mesta Lozenec, o 18 rokov starší turista zo Zlína zomrel pri neďalekom Kitene.



Turista z Ostravy prišiel do Bulharska v utorok 31. júla s rodinou a bol ubytovaný v Lozenci, ktorý leží asi 60 kilometrov juhovýchodne od Burgasu. Nešťastie sa stalo vo štvrtok večer, podľa miestnych médií sa išiel muž kúpať do rozbúreného mora.



,,Bulharská polícia uzavrie prípad ako utopenie bez cudzieho zavinenia," uviedla Lagronová, podľa ktorej policajti vypočuli mužovu rodinu, ktorá bola pri nešťastí prítomná.

Muž zo Zlína bol takisto v Bulharsku individuálne bez cestovnej kancelárie. Kúpať sa vyrazil v piatok neskoro večer pri Kitene niekoľko kilometrov severozápadne od Lozenca.



V tejto oblasti došlo k obdobnému nešťastiu aj vlani v júli, kedy sa v Burgase utopila 61-ročná Češka a 11-ročná dievčina, ktorá mala v Česku trvalý pobyt, ale nebola českou občiankou. Obom sa vtedy zrejme stali osudnými miestnej spodné prúdy.