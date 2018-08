Adrenalínové natáčanie upútaviek Česko Slovensko má talent: Marta s levmi, Diana na ťave, Jakub vo vzduchu

Najväčším ťahákom jesennej štruktúry vysielania televízieJOJ bude nepochybne osvedčená šou Česko Slovensko mátalent.

Veľmi efektné sú aj upútavky na program nabitýkrkolomnými kúskami, humorom a výkonmi, pri ktorých satají dych. Nakrúcali sa priamo v slávnom Cirkuse Humberto!

Štvorica porotcov a dvaja moderátori sa poriadne zapotili ešte v júni počas troch natáčacích dní. Na príčine boli horúčavy, ale aj úlohy, ktoré si pre nich tvorivý tím pod vedením Ondreja Garana Hutníka pripravil.

Cirkus mal práve vtedy šapitó postavené v Olomouci a teploty tam akurát dosahovali rekordné hodnoty. „Keďže sme museli mať počas nakrúcania úplnú tmu, šapitó sa úplne zatvorilo, čo spôsobilo, že v ňom bolo okolo 40 a viac stupňov. Každý obraz sa teda točil na dvakrát, vždy maximálne desať minút, a potom sa všetci vyháňali von, aby sa schladili a dali si vodu,“ vysvetlila nám PR manažérka Jojky Katarína Gajdošíková. Poriadne horúco bolo najmä Jarovi Slávikovi, ktorý sa pred kamerami premával v dlhej košeli a plášti, no od záchranárov nakoniec on ani žiaden z jeho kolegov pomoc nepotreboval.

Levom sa nepáčili kamery

Nováčikom medzi porotcami tejto šou je Marta Jandová a práve tú čakala najťažšia úloha. Scéna s levmi! „Ako profesionálka sa s nimi išla aj zoznámiť, keď však zistila, že by mala byť v klietke so siedmimi šelmami sama, dokonca bez prítomnosti krotiteľa, rozhodli sa tvorcovia, že sa daný obraz natočí na dvakrát. Raz, keď Marta bola sama v klietke, a druhýkrát, keď bol v klietke krotiteľ s levmi,“ rozpráva K. Gajdošíková. Levom navyše robili problém kamery i ostré svetlá a miestami mali ľudia zo štábu obavy, aby ich krotiteľ udržal pod kontrolou.

O poznanie príjemnejšie strávila nakrúcanie Diana Mórová, ktorá sa vozila na ťave a evidentne si to užívala. Avšak pre ďalšieho z porotcov, Jakuba Prachařa, si tvorcovia upútavky pripravili vskutku adrenalínový zážitok. Dostal naoko nevinnú úlohu klauna, no v rámci nej ho čakalo prekvapenie.povedala nám PR manažérka. Túto úlohu Jakub nakoniec zvládol, no následný premet z pliec principála, ktorého si zahral moderátor David Gránský, na trampolínu už nie. Zastúpil ho dablér.

Bude to cirkus

Keďže upútavka má byť rovnako efektná ako samotná šou, postaral sa o ňu početný 70-členný štáb a ďalších 130 ľudí sedelo v komparze ako cirkusové publikum. O tom, že Česko Slovensko má talent bude tento rok poriadny cirkus, pochybovať netreba.