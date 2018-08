Rosnička Miroslava Almásy ukázala svoju chatu: Nový dom kvôli parohom

Keď sa chce markizácka rosnička Miroslava Almásy (44) dobre vyspať, vyberie sa spolu s rodinou na chatu do dedinky Podkylava neďaleko Myjavy.

Zaujímavé je, že rekreačný domček si s manželom Ľubošom postavila vo dvore domu, kde žijú jej rodičia. Má to vraj hneď niekoľko výhod...

Moderátorka síce vyrastala v byte v Brezovej pod Bradlom, no do Podkylavy chodila ako dieťa veľmi často. „Pochádza odtiaľto mama, pričom dom, kde teraz bývajú rodičia, začal stavať už môj dedo,“ vysvetľuje. „Spravil základy a keď zomrel, otec sa to rozhodol dostavať. Skrátka, ako to už bolo za komunistov, chodili sme sem na stavbu celé detstvo. Stavalo sa to hádam tridsať rokov,“ smeje sa. Jej rodičia dom najskôr využívali len rekreačne, no časom sa doňho presťahovali natrvalo.

Obe ruky ľavé

Rosnička spolu s manželom ich pravidelne navštevovali a keď sa jej narodil prvý syn Martin, chodila ešte častejšie. „Keď som bola rok na materskej, jazdili sme sem na týždňovky. Maťko je aj viac upnutý na toto miesto než na náš dom pri Bratislave...“ vysvetľuje M. Almásy a pomaly sa dostáva k bodu, ako začali stavať hneď vedľa rodičovského domu svoju chatu. „Nemali sme tu vlastnú spálňu a keď sa manžel začal venovať poľovníctvu, babke, teda mojej mame, do obývačky vešal jedny za druhými veľké jelenie parohy. Keď sa tam už nevedela pohnúť, povedala dosť. A manžel teda pred piatimi rokmi rozhodol, že si tu niečo postavíme.“

A neostalo len pri chalupe, Ľuboš Almásy postupne zveľadil aj okolie oboch domov. „Ja mám obe ruky ľavé, chodím sem len využívať výhody tohto všetkého,“ smeje sa moderátorka. „Ľuboš je blázon, rád zariaďuje záhrady. Hoci je samouk, mnohí, ktorí videli výsledky jeho práce, sa hneď pýtali: ‚Ľuboško, spravíš aj mne?‘ Kamarátka teraz bude kupovať dom a už si ho objednala, že jej spraví záhradu.“

Základ je vraj v tom, že amatérsky záhradný architekt miluje nákupy nových rastliniek. „Nakúpi milión kvetináčov, kríčkov, kvetín a potom sadí. Tu všade bola pred piatimi rokmi len tráva, altánok, respektíve úžitková záhrada s fóliovníkom. Ľuboš je záhradný estét, štvalo ho, že to tu nie je útulné.“ Nasledovalo niekoľko brigád a bolo to. „Má takých dvoch kamarátov, ktorí radi kopú... Tí chudáci sa už modlia, keď im volá, že čo zase ide prerábať,“ rozpráva rosnička a vzápätí sa pridá aj jej manžel s ďalšími plánmi. „Teraz ideme robiť veľké jazierko. Lebo toto, ktoré tu vidíte, spravili zle,“ skonštatuje a Mirka len prevráti oči: „Ja som zase za funkčnosť a praktickosť. Najradšej by som to jazierko zrušila. Nestačila by jedna fontánka? Tam mu žijú ryby, o ne sa zase treba starať, zelenie to...,“ vyratúva argumenty proti vodnej ploche v záhrade. „A on si chce spraviť ešte väčšie jazierko. Ale ja sa do toho nestarám. Pokiaľ ide o záhradu, sem-tam vytrhnem nejakú zelinku a minule som mu vytrhla kvetinku namiesto zelinky... Keď vidím odkvitajúce ruže, tak ich olámem. Takéto čistiace práce môžem.“

Daniele, muflóny aj pávy

Kúsok od okrasnej záhrady je aj tá úžitková. „To je najmä babkina parketa. Otec polieva, babka sadí, pleje a ja zbieram úrodu,“ dodáva Mirka a do debaty sa zapojí opäť aj jej manžel, ktorý má okrem väčšieho jazierka aj oveľa smelšie vízie. Ukáže rukou na hornú časť pozemku a zasníva sa: „Tam by som v budúcnosti chcel dať daniele a muflóny, takú minioboru. Po dva páry, na okrasu. Videl som tiež pávy v Piešťanoch a rád by som tu spravil aj veľkú voliéru s pávmi...“