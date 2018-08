Hrozilo, že sa nedohodnú, no opak je pravdou: Hviezda Vegas podpísala lukratívny kontrakt!

Švédsky hokejista William Karlsson a klub zámorskej NHL Vegas Golden Knights sa dohodli na novej ročnej zmluve na 5,25 milióna dolárov.

Vyhli sa tak arbitráži, ktorú mal naplánovanú. Dvadsaťpäťročný center si po prelomovej sezóne v NHL platovo výrazne polepší, doteraz zarábal ročne 1 milión USD. "Zlatí rytieri" získali Karlssona vlani v rozširovacom drafte z Columbusu a šikovný Švéd sa chopil ponúknutej šance, keď si našiel pevné miesto v prvom útoku nováčika po boku Reillyho Smitha a Jonathana Marchessaulta. V 82 zápasoch základnej časti nastrieľal súperom 43 gólov, ku ktorým pridal 35 asistencií. Vo všetkých významných štatistikách si vylepšil kariérne maximá. V play off prispel k senzačnému postupu Vegas do finále 15 bodmi (7+8) v 20 dueloch, z toho v sérii s Washingtonom zaznamenal dva body.

"Je to férová dohoda pre obe strany a som rád, že máme rokovania konečne za sebou. Je to úľava a teraz sa môžeme koncentrovať na sezónu. Vegas milujem, nedokážem si predstaviť, že by som hral niekde inde. Dúfam, že sa neskôr dohodneme aj na dlhodobom kontrakte a budem tu môcť pôsobiť do konca kariéry," citoval oficiálny web profiligy Karlssona. Spoluhráč slovenského útočníka Tomáša Tatara v minulosti hral v NHL okrem Vegas a Columbusu aj za Anaheim. V zbierke má zlato z MS 2017 i zo svetového šampionátu juniorov 2012.