Tento rok zahynulo na slovenských cestách 115 ľudí: Motorkári si musia uvedomiť zodpovednosť

Počas tohto roka zahynulo na slovenských cestách 12 motocyklistov. Odborníci sa zhodujú, že oproti vodičom sú zraniteľnejší.

Pri páde im hrozia vážne zranenia či smrť. "Medzi zraneniami dominovali najčastejšie úrazy dolných a horných končatín, tiež úrazy hlavy. V porovnaní s inými dopravnými nehodami je u motorkárov o niečo viac úrazov hrudníka a brucha," uviedla lekárka Eva Havlíková z Falck Záchranná.

Ako prevenciu a ochranu pred úrazmi lekárka radí nepreceňovať svoje sily, rešpektovať pravidlá cestnej premávky, predvídať situáciu na ceste, sústrediť sa na jazdu, mať pri nej dostatočný priestor okolo motorky, plánovať trasu vopred, nosiť ochranný odev a prilbu s rukavicami, prípadne tzv. korytnačku na ochranu chrbtice, čo najviac reflexných prvkov na motorke, aj na odeve. Za dôležité tiež považuje poznať vlastnosti svojho vozidla.

Zavinenie nehôd závisí podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru Denisy Baloghovej od rôznych okolností, ako napríklad miesto, terén, ale aj skúsenosť vodiča. "Vždy treba jazdiť podľa svojich schopností a zručností, prispôsobiť sa stavu cesty, počasiu i ďalším okolnostiam, ktoré možno predvídať," uviedla pre TASR.

Policajti pripomínajú, že na cestách netreba zbytočne riskovať, pretože aj pomalšou jazdou sa dá dostať do plánovaného cieľa. Pred akýmkoľvek manévrom upozorňujú dopravní experti na predvídavosť. "Azda najdôležitejšie je sledovať spätné zrkadlá a situáciu okolo auta, pretože motorkári jazdia často vyššou ako povolenou rýchlosťou a je ich ľahké prehliadnuť," dodali. "Motorkári si musia uvedomiť obrovskú zodpovednosť. Síce je pocit voľnosti a eufórie počas jazdy na dvoch kolesách na nezaplatenie, no o to bolestivejšie a tragickejšie môžu byť následky pádu," uzatvorila policajná hovorkyňa.

Počas tohto roka zahynulo na slovenských cestách celkovo 115 ľudí, z nich bolo 12 motocyklistov, 25 chodcov, osem cyklistov a 70 vodičov a ich spolujazdcov. Aj keď počet smrteľných dopravných nehôd oproti rovnakému obdobiu v porovnaní s minulým rokom klesol, zdravotnícki záchranári a policajti vyzývajú všetkých účastníkov cestnej premávky k mimoriadnej obozretnosti.