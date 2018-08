Matke zostávalo len pár mesiacov života: Chcela zobrať syna na dovolenku, reakcia školy ju dorazila

Matke, ktorej bola diagnostikovaná rakovina, nedovolili zobrať syna na poslednú dovolenku.

Škola jej dala vyjadrenie, že nemôžu jej syna pustiť, pretože to nie je výnimočná udalosť. Angela Rose napísala do školy svojho osemročného syna a prosila ich, aby ho pustili, pretože jej zostáva len pár mesiacov života. Avšak, bezcitní zamestnávatelia školy odmietli jej žiadosť s tým, že dovolenka môže byť žiakom udelená len za "výnimočných okolností".

Podľa Metro jej bola diagnostikovaná rakovina prsníka, no tá sa rozšírila do kostí a do mozgu. "Ak nie je výnimočný prípad to, keď chce zomierajúca matka zobrať svojho syna na dovolenku, tak neviem," povedala. Stanton Middle School v anglickom Milton Keynes sa ospravedlnila a Carlosovi, ktorý má 98-percentnú dochádzku, dovolenku dovolila.

"Hoci sme vedeli, že má Angela zdravotné problémy, neuvedomili sme si, že je to až také vážne. Veľmi sa ospravedlňujeme." Podľa predpisov v Anglicku je umožnené žiakov pustiť na dovolenku len kvôli špeciálnym dôvodom a ak je neprítomnosť dieťaťa neoprávnená, udeľuje sa rodičom pokuta vo výške 60 libier.