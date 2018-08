Sú odhalenia o únose Vietnamca pravdivé? Prehovorili bývalý vyšetrovateľ a bezpečnostný analytik

Zemetrasenie na našej politickej scéne vyvolalo zverejnenie údajných výpovedí ľudí z bezpečnostných zložiek.

Pre Denník N mali opísať, ako na Slovensku sprevádzali delegáciu, v ktorej mal byť aj vietnamský podnikateľ Trinh Xuan Thanh (41). Vraj im povedali, že je opitý. Takto vraj mali naše orgány spolupracovať pri jeho prevoze do Ruska. Rezort vnútra, súčasná ministerka, ako aj bývalý minister pravdivosť ich výpovedí odmietajú. Čo si myslia o vierohodnosti takéhoto svedectva odborníci na bezpečnosť?

Thanha uniesli príslušníci vietnamských bezpečnostných zložiek z Berlína, keďže vo Vietname je odsúdený za spáchanie viacerých trestných činov. Denníku N mali ľudia z našej štátnej správy opísať, ako sa koncom júla minulého roku dostal vietnamský občan do nášho vládneho špeciálu.

Mali povedať, ako počas rokovania vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (47) s vietnamskou delegáciou vo vládnom hoteli Bôrik museli spolupracovať na preprave tohto vietnamského občana na bratislavské letisko. Následne mal byť prevezený spolu s delegáciou do Moskvy. Toto však náš rezort vnútra aj exminister Kaliňák odmietajú. „Rezort vnútra nevie posúdiť, či autorka článku úmyselne klame a zavádza verejnosť, alebo bola zneužitá inou osobou na publikovanie nezmyslov,“ reagovalo naše ministertvo.

Čo si myslia experti:

Hodnotenie od 0 do 5, pričom 5 znamená najvyššiu dôveryhodnosť.

Možno ich ťažilo svedomie

Juraj Zábojník, bývalý riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, bezpečnostný analytik

- Ak denník informuje informáciami priamo od nejakých pracovníkov bezpečnostných zložiek, ak sú to zdroje blízke tým, ktorí sa do niečoho namočili, tak to považujem za veľmi vážnu vec. Pokiaľ tam sú rozhodnutia nejakých pracovníkov bezpečnostných zložiek, neviem, z čoho vyplývajú, či je tam nejaká ťažoba, svedomie, alebo niečo neudržateľné, animozita voči tým, ktorých by mali kryť. Myslím si, že Denník N môže disponovať celkom zaujímavými informáciami.

Hodnotenie pravdepodobnosti: podľa toho, s kým denník rozprával (môže byť 5 aj 0)

Zdá sa mi to nepravdepodobné

Jaroslav Ivor, bývalý šéf slovenských vyšetrovateľov, vysokoškolský pedagóg a právnik

- Tento spôsob, že dokonca priamo pracovníci polície alebo pracovníci štátnych orgánov prišli za novinárkou a prezentovali nejaké informácie o tomto prípade, sa mi zdá málo pravedpodobný. Vychádzajúc zo skúseností a z iných prípadov sa mi takýto postup javí neštandardný a ja by som ho veľmi neuznal ako pravdepodobný.

Hodnotenie pravdepodobnosti: 1

Mohli sa takto chrániť

Andor Šándor, bývalý šéf českého vojenského spravodajstva, bezpeč. expert

- Viem si to predstaviť, že je to pravdepodobné. Dá sa pochopiť, že policajti takto hovoria s novinármi. Chápem tú rovinu, že sa obávajú toho, že sa to politici budú snažiť zhodiť zo seba možno i na nich a že sa snažia tú vinu od seba hodiť akoby na druhú stranu. Je to neetické a nemalo by sa to stávať.

Hodnotenie pravdepodobnosti: 4