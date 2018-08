Marek Hamšík varuje Ronalda: Nemôže hrať na vlastnú päsť

Zahnal frustráciu a ostal! Marek Hamšík (31) bol natoľko rozladený zo záveru vlaňajšej sezóny, že uvažoval o prestupe do Číny. Neapolu opäť nevyšiel útok na majstrovský titul a navyše tréner Maurizio Sarri (59) ho vo finiši nestaval do základnej zostavy. Rany preboleli a slovenský reprezentant sa pod Vezuvom pripravuje na svoju dvanástu sezónu.

Aj tentoraz bude mať najväčšieho rivala v Juventuse Turín. A ešte viac vyzbrojeného. Obhajca prvenstva totiž kúpil za 117 miliónov eur Cristiana Ronalda z Realu Madrid, čím ofenzívna sila mužstva ešte vzrastie. Napriek tomu nemieni Neapol vycúvať z boja o zisk scudetta. „Sme stále tí istí, len o rok starší,“ povedal Hamšík pre Corriere dello Sport. Ronaldovi nepriamo odkázal, že nie je zárukou víťazstiev. „Jeden hráč nemôže hrať na vlastnú päsť. Ani keď je najlepší na svete. Iba sám nemôže vyhrávať zápasy. Ak sa nevolá Diego Maradona.“

Myšlienkové pochody Hamšíka v letnom prestupovom období výrazne ovplyvnil príchod nového trénera Carla Ancelottiho. Skúsený šéf lavičky, ktorý už viedol Juventus, AC Miláno, Chelsea, Paríž SG, Real Madrid či Bayern Mníchov, rátal od začiatku s jeho zotrvaním v tíme. Pre slovenskú hviezdu má novú úlohu. Hamšík bude hrať viac z hĺbky ihriska.

„Ancelotti je šikovný tréner. Pracoval s mnohými skvelými hráčmi. Ak našiel Hamšíkovi novú pozíciu, potom má na to svoje dôvody. Som presvedčený, že to Marek zvládne. Má na to všetky predpoklady,“ povedal pre Radio Kiss Kiss Napoli jeho agent Martin Petráš.