Hokejový útočník Michel Miklík je bez klubu a stále aj bez výplaty: Slovan mi dlhuje 100-tisíc eur!

Je bez zmluvy, ale nestresuje sa! Hoci takmer všetky hokejové kluby už odštartovali prípravu na ľade na novú sezónu, skúsený útočník Michel Miklík (36) si ešte užíva slnko v Chorvátsku. Denníku Nový Čas prezradil, že čaká na zaujímavé ponuky a aj to, že hokejový Slovan, kde v minulosti pôsobil, mu stále dlhuje vyše 100-tisíc eur!

Odchovanec piešťanského hokeja dohrával minulú sezónu v slovenskej extralige v drese Košíc, ale momentálne to nevyzerá, že by aj v budúcnosti pôsobil v tíme oceliarov. „Momentálne ešte dovolenkujem v Chorvátsku, kde som s rodičmi aj so synom, ale, samozrejme, že už aj individuálne trénujem na novú sezónu, aby som bol dobre pripravený,“ vyjadril sa na úvod pre Nový Čas útočník Michel Miklík, ktorý päťkrát v minulosti štartoval aj na svetovom šampionáte v drese slovenskej reprezentácie.

„Situácia je aktuálne taká, že môj agent mi hľadá nové pôsobisko, ale zatiaľ nemám žiadnu horúcu ponuku na stole. Ak sa v blízkom čase nič extra neobjaví, tak sa zapojím do prípravy s prvoligovým tímom HC Bratislava a potom sa uvidí, čo ďalej,“ pokračoval Michel, ktorý aj v úvode minulej sezóny odohral za bratislavský klub sídliaci v Ružinove deväť stretnutí.

Skúsený útočník v minulosti pôsobil aj v najlepšej európskej lige v KHL, kde obliekal dres bratislavského Slovana, ktorý má však voči nemu stále finančné podlžnosti. Podľa našich informácií mu belasí dlhujú aj s prémiami vyše 100-tisíc eur. „Áno, je to tak a stále som nič od Slovana nedostal. Vraj by to mali v blízkom čase vyplatiť, ale zatiaľ nič neprišlo,“ dodal Miklík, ktorý v roku 2012 získal vo Fínsku s národným výberom na majstrovstvách sveta striebornú medailu.