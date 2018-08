Milenec Georgea Michaela († 53) to poriadne prehnal: Mŕtvemu spevákovi napísal odkaz plný nenávisti!

Fadi Fawaz, priateľ Georga Michaela, napísal na sociálnu sieť naozaj nenávistný odkaz.

George I hate you. — Fadi Fawaz (@fadifawaz) 4. srpna 2018

"George, nenávidím ťa," zverejnil na Twitteri. Na sociálnu sieť to napísal potom, čo sa ukázalo, že spevák nenechal Fadimu nič v poslednej vôli. Fadi potom v ďalšom príspevku narážal aj na to, že sa George zabil. "Ako mi môže byť ľúto za niekým, kto si zobral svoj vlastný život. Ak dokáže toto človek urobiť sebe, iným dokáže urobiť oveľa horšie veci."

Podľa The Sun v emailoch, ktoré Fadi posielal bolo napísané, že George spáchal samovraždu, ale aj to, že sa o to pokúsil päťkrát. Väčšina fanúšikov verí, že za tými príspevkami je skutočne on sám, ale len niekoľko dní predtým oznámil, že jeho emailová stránka bola napadnutá. Len prednedávnom oznámil Georgeov bratranec Andros Georgiou (55), že Fadimu, ktorý mŕtveho speváka našiel, neodkázal vôbec nič.

Namiesto toho spevák daroval svoje peniaze charitatívnym organizáciám, sestrám a zamestnancom. Andros povedal, že Fadi spochybnil svoje vylúčenie zo závetu. "Fadi chce ísť na súd, ale obávam sa, že sa tým proste musí vyrovnať."

George Michael († 53) zomrel na Vianoce v roku 2016.