Americkí astronauti už nemusia využívať ruské moduly: Budú lietať na vlastných raketách?

Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) predstavil nové tímy astronautov, ktorí sa budú podieľať na obnovení amerických letov do vesmíru v kozmických lodiach vyvíjaných spoločnosťami Boeing a SpaceX.

Informovala o tom v sobotu spravodajská stanica Sky News. Sedem mužov a dve ženy budú od budúceho roka štartovať z kozmodrómu Cape Canaveral na Floride k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), pričom zmienené spoločnosti uskutočnila prvé testovacie lety už koncom tohto roku. "Po prvý raz od roku 2011 máme na dosah vyslanie amerických astronautov na amerických raketách z územia USA," tvrdí NASA.

Pre Američanov ide o významný krok vpred po problémoch s vysielaním svojich posádok do vesmíru. Americkí astronauti museli od uvedeného roku využívať na let do kozmu ruské moduly a poplatok za jedno miesto bol 82 miliónov dolárov.

Nové, opakovane použiteľné kozmické lode SpaceX Dragon a Boeing Starliner sú vyvíjané za pomoci miliardových dotácií od NASA. Táto vesmírna agentúra zároveň uzavrela kontrakt so spoločnosťami SpaceX a Northrop Grumman na vynášky nákladu k ISS od roku 2012.

Posádku lode Boeing Starliner tvoria Christopher Ferguson, Nicole Aunapu Mannová, Eric Boe, Sunita Williamsová a John Cassada. Posádku lode SpaceX Dragon tvoria Doug Hurley, Victor Glover, Robert Behnken a Michael Hopkins.