Manželia zo Znojma sa chytili za ruky a skočili zo 7. poschodia: Smutné podozrenie o tom, čo ich k tomu dohnalo

Na predmestí českého mesta Znojmo sa odohralo ešte v stredu ráno veľké nešťastie.

Žena († 46) a jej manžel († 55) sa chytili za ruky a spolu ukončili svoje životy skokom z okna na 7. poschodí paneláku. ,,Muž stredného veku zomrel ešte pred príchodom záchranárov, žena podľahla rozsiahlym zraneniam behom prevozu do nemocnice," povedala denníku Blesk hovorkyňa juhomoravských záchranárov Michaela Bothová.

Blesk zistil, čo mohlo pár viesť k šokujúcemu činu. Obaja boli bez práce, nemali na platenie nájomného a situáciu nelepšilo ani ich holdovanie alkoholu. ,,Oni si vždy prenajali byt, lenže potom prestali platiť a dostali vyhadzov. Presne rovnako to prebehlo aj tu. Nasťahovali sa vlani a teraz nemali kam ísť," vysvetlila susedka Marie denníku.

Manželia boli vyzvaní, aby pre neplatenie byt na predmestí Znojma opustili. ,,Pána som niekoľkokrát stretol a nebol to pekný pohľad. Je mi to ľúto. Môj názor ale je, že rezignovali na zmysluplné riešenie problémov a rozhodli sa všetko ukončiť," povedal Blesku sused, ktorý býval poschodie pod nimi. Muž a žena dokonca pred samovraždou usmrtili aj svoju sučku jazvečíka. V liste na rozlúčku mali napísať, že ,,maličkú si berú so sebou."