Čecha v Egypte zabil žralok: Reakcia ostatných dovolenkárov v letovisku mnohých zarazí

Rodina českého turistu, ktorý v piatok zomrel po napadnutí žralokom v egyptskom letovisku Marsá Alam, by mala byť už späť v Česku.

Povedal to v sobotu popoludní pre ČTK marketingový riaditeľ cestovnej kancelárie Exim Tours Stanislav Zíma. Podľa podpredsedu Asociácie cestovných kancelárií ČR Jana Papeža klienti mieriaci do rovnakého hotela nepanikária. Že by sa chcelo viac ľudí z miesta vracať, nezaznamenala ani cestovná kancelária Fischer. Niekoľko klientov s požiadavkou na zmenu zájazdu zaznamenala agentúra Invia.



Zíma ČTK povedal, že rodina by už mala byť v ČR, cestovná kancelária dokopy s poisťovňou následne zaistia prepravu zosnulého do vlasti. To však podľa neho môže trvať dni aj týždne, polícia chce telo vyšetriť, aby sa zistilo, aký druh žraloka útočil. Žraloka potom budú chcieť podľa Zímu tamojšie úrady zabiť. Pláž pri mieste, kde sa nešťastie stalo, je podľa neho uzavretá. ,,V oblasti Marsá Alam odporúčame klientom, aby sa kúpali v hotelových zátokách a plytších lagúnach a určite neplávali na otvorené more ďaleko od brehu," dodal.

Podľa Papeža sú zatiaľpovedal ČTK Papež. Podľa Jána Bezdeka, hovorcu CK Fischer, delegáti nezaznamenali, že by ľudia chceli rušiť dovolenku.

Potvrdila to aj hovorca CK Firo-tour Eva Němečková, podľa ktorej sa väčšinou ani ľudia delegátov na podrobnosti nepýtajú. ,,Aký bude vplyv na predaj zájazdov do Egypta, sa ešte len ukáže v budúcom týždni," dodal Petr Šatný z CK Alexandria. Ani podľa neho nechce nikto zájazd stornovať. Agentúre Invia sa podľa jej marketingového riaditeľa Michala Tůmu ozvalo do desať klientov s požiadavkou na zmenu zájazdu, väčšinou išlo o neskoršie odchody za viac ako desať dní.



Okolnosti úmrtia českého turistu vyšetruje egyptská polícia. Ako v piatok uviedol Zíma, nešťastie sa stalo okolo 15:00. ,,Napadol ho pravdepodobne žralok v hlbšej vode pod mólom," povedal. Egyptské úrady podľa neho zadržali v blízkosti miesta nešťastia obchodnú loď s dobytkom, ktorej posádka je podozrivá z toho, že napriek zákazu hádzala uhynuté zvieratá do mora.



Tento rok v marci zomrel v nemocnici v egyptskom letovisku Hurgada Čech na zlyhanie srdca. Vlani bola tiež v Hurgade dobodaných česká turistka, ktorá neskôr zomrela. Vyšetrovanie jej smrti stále nie je uzavreté.