Smrť vysokohorského turistu v Tatrách: Zletel z Hincovej veže

V sobotu v poludňajších hodinách horských záchranárov požiadali o pomoc poľskí turisti, ktorí oznámili pád vysokohorského turistu z hrebeňa vedúceho na Hincovu vežu. Turista po páde vyše 100 metrov ostal ležať na skalnatom suťovisku.

Horskí záchranári požiadali o súčinnosť leteckých záchranárov, ktorých posádka zobrala na palubu v Starom Smokovci horského záchranára a spoločne leteli do Mengusovskej doliny. Vysokohorský turista pádom utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Záchranári telesné pozostatky previezli do Starého Smokovca.

Totožnosť nebohého turistu, ani jeho vek, zatiaľ nie sú známe. Podľa oblečenia možno predpokladať, že ide o poľského turistu.

Krátko po nešťastí zaznamenali leteckí záchranári ďalšie volanie o pomoc. ,,Tentokrát išlo o úraz hlavy po zasiahnutí skalou. 22-ročný poľský turista sa nachádzal na Chate pri Zelenom plese, kde priamo pristál aj záchranársky vrtuľník. Muž utrpel tržnú ranu na hlave, bol dezorientovaný. Po ošetrení ho záchranári preložili na palubu vrtuľníka a s otrasom mozgu bol v stabilizovanom stave letecky transportovaný na Centrálny príjem nemocnice v Poprade," povedala nám hovorkyňa Zuzana Hopjaková.