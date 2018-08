Obvinený zo zabitia Martiny († 43) mal družke tĺcť hlavu o stenu: Súd vzal Milana (51) do väzby

Milana (51) z Košíc, ktorý je obvinený zo zabitia družky Martiny († 43) z obce v okrese Prešov, košický súd vzal do vyšetrovacej väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest 9 až 12 rokov.

Čo sa v Košiciach stalo? Počas popíjania alkoholu v prenajatom byte Milan (51), ktorý prechodne býva na smutne známom košickom sídlisku, ešte minulý týždeň napadol družku Martinu. Mal jej dokonca tĺcť hlavu o stenu. Ženu s vážnym zranením hlavy hospitalizovali v košickej nemocnici. Martina († 43) v sobotu zraneniam podľahla. Vyšetrovateľ obvinil Milana (51) zo zabitia a posadil do policajnej cely.

"Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného, ktorému v prípade dokázania viny na súde hrozí trest odňatia slobody na deväť až 12 rokov," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Košický súd návrhu vyhovel.

Martina T. pochádzala z obce v okrese Prešov. "Martinu sme v stredu pochovali. O jej malú dcérku, ktorá chodí do škôlky, sa už niekoľko rokov stará Martinina mama. Je to veľmi smutný príbeh. Nechápeme, ako mohla Martina opustiť svoje dieťa, odísť do Košíc a tam kdesi popíjať s druhom," povedala suseda nebohej Martiny.