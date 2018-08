Matka Usámu bin Ládina prvýkrát prehovorila: Detaily zo života najhľadanejšieho teroristu odhalené

Matka niekdajšieho šéfa medzinárodnej teroristickej siete Al-Káida a strojca útokov z 11. septembra 2001 Usámu bin Ládina v rozhovore s britským listom The Guardian prvýkrát verejne prehovorila o svojom synovi.

Usáma bin Ládin bol podľa svojej matky hanblivé a poslušné dieťa, ale na univerzite prepadol ideológii a bol mu vymytý mozog. Členovia bin Ládinovej rodiny v rozhovore uviedli, že Usámu naposledy videli v roku 1999 v Afganistane, teda dva roky pred bezprecedentnými teroristickými útokmi v USA. V tom čase už bol medzinárodne hľadaným teroristom, do Afganistanu však prišiel už v osemdesiatych rokoch, aby bojoval proti sovietskej invázii.

"Boli sme veľmi zarmútení. Nechcela som, aby sa toto stalo. Prečo všetko len tak zahodil?" odpovedala matka (narodená ako Alíja Ghánimová a vydatá ako Hamída Attásová) na otázku, ako sa cítila, keď sa dozvedela, že sa z jej syna stal džihádista. Moslimské bratstvo, s ktorého členmi bin Ládin počas štúdia udržiaval kontakt, pritom označila za kult.

Ako dieťa sa podľa svojej matky bin Ládin dobre učil, bol plachý a poslušný. Zmenil sa podľa nej až na vysokej škole v Džidde, kde študoval ekonómiu. "Stal sa z neho iný muž," uviedla s tým, že sa na univerzite stretol s ľuďmi, ktorí mu "vymyli mozog". Menovala pritom Abdalláha Azzáma, člena Moslimského bratstva, ktorý bol vyhostený zo Saudskej Arábie a neskôr sa stal poradcom bin Ládina.

Bin Ládinovci sú naďalej jednou z najvplyvnejších rodín v Saudskej Arábii; imanie získali najmä podnikaním v stavebníctve. Bin Ládinov biologický otec, stavebný magnát Muhammad bin Ládin, sa s jeho matkou rozviedol tri roky potom, čo sa Usáma narodil; s nasledujúcimi manželkami mal potom dohromady 54 detí. Usámu vychovával druhý manžel jeho matky Muhammad Attás.

Pri rozhovore s Hamid Attásovou, ktorá je pôvodom Sýrčanka a podľa denníka The Guardian má cez 70 rokov, boli prítomní aj dvaja bratia bin Ládina - Hasan a Ahmad. Najprv hovorili o vzťahu k svojmu bratovi po tom, čo odišiel v 80. rokoch bojovať do Afganistanu. "Sprvu ho každý, kto ho stretol, rešpektoval. Na začiatku sme na neho boli veľmi pyšní; aj saudská vláda sa k nemu správala s úctou a rešpektom. Potom ale prišiel Usáma mudžáhid," povedal Hasan. Nasledovalo dlhé ticho a Hasan potom rozprával o tom, ako sa z jeho hlboko veriaceho brata stal medzinárodne hľadaný terorista.

"Som na neho veľmi pyšný v tom zmysle, že bol môj starší brat... veľa ma toho naučil. Myslím, že na neho ale nie som pyšný ako na muža. Bol známy po celom svete a bolo to úplne k ničomu," uviedol Hasan . "Od najmladšieho po najstaršieho (člena rodiny) sme sa za neho hanbili. Vedeli sme, že si všetci ponesieme strašné následky. Celá naša rodina sa zo zahraničia vrátila do Saudskej Arábie," povedal Ahmad, keď spomínal, ako sa dozvedel o útokoch z 11 . septembra. Dodal pritom, že jeho matka podobne ako iné matky svojho syna nehodnotí objektívne a za jeho radikalizáciou viní predovšetkým jeho okolie. "Milovala ho natoľko, že ho odmieta viniť a namiesto toho viní jeho okolie. Poznala len poslušného chlapca, ako my všetci. Nikdy ho nespoznala ako džihádistu," povedal.

Od roku 1988 viedol Usáma bin Ládin teroristickú sieť Al-Káida. USA na neho vydali medzinárodný zatykač v novembri 1998 a neskôr za jeho dolapenie vypísal Washington odmenu 50 miliónov dolárov. Od útokov v septembri 2001 bol až do svojej smrti o desať rokov neskôr najhľadanejším teroristom sveta. Fúzatý muž bol obviňovaný z množstva útokov po celom svete už od roku 1998. A rovnako dlho sa ho pokúšali dolapiť západné bezpečnostné zložky.

Narodil 10. marca 1957 a zabitý bol 2. mája 2011 pri akcii špeciálneho amerického komanda v Abbottábáde v blízkosti pakistanskej metropoly Islámábád.