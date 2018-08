Muž podozrivý z vraždy kardiológa Georga Busha st. rozhodol o svojom osude: Samovražda!

Muž podozrivý z vraždy kardiológa niekdajšieho prezidenta Georgea Busha staršieho sa v piatok zastrelil. Z informácií agentúry AP, ktorá sa odvoláva na miestne úrady, vyplýva, že tak urobil, keď sa ho policajti snažili zadržať.

Bushov lekár Mark Hausknecht bol zavraždený 20. júla v Houstone. Z jeho smrti bol podozrivý 62-ročný Joseph James Pappas, ktorý chcel zrejme pomstiť svoju matku, ktorá pred 20 rokmi zomrela Hausknechtovi na operačnom stole. V piatok houstonskí policajti Pappasa našli vďaka upozorneniu od miestneho robotníka.

"Keď dorazila druhá policajná jednotka, Pappas sa zastrelil jednou ranou do hlavy," povedal šéf houstonskej polície Art Acevedo. Úrady už skôr varovali, že Pappas môže byť nebezpečný, ozbrojený, so sklonmi k samovražde. Pri prehliadke bydliska podozrivého polícia našla dôkazy, ktoré ho spájajú so zabitím Hausknechta, napísala agentúra AP.

Šesťdesiatpäťročný lekár Hausknecht zomrel v Houstone pri rannej ceste na bicykli do práce. Cyklista, ktorý išiel v opačnom smere, zastavil, otočil sa a vypálil na Hausknechta tri rany. Páchateľ z miesta činu ušiel, ale videlo ho niekoľko svedkov a bol tiež zachytený na záberoch bezpečnostnej kamery. Zosnulého kardiológa popísali pozostalí ako pokorného a štedrého muža, ktorého mali pacienti radi. Hausknecht v roku 2000 pomáhal tiež americkému exprezidentovi Bushovi staršiemu, ktorý sa potýkal so srdcovou arytmiou. Bývalá hlava štátu po smrti lekára uviedla, že Hausknecht bol "fantastický kardiológ a dobrý človek".