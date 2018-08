Autorka textu o únose Vietnamca Monika Tódová: Čo prezradila na výsluchu u prokurátora?!

Článok, ktorý môže otriasť ďalším vývojom na slovenskej politickej scéne, napísala reportérka Denníka N Monika Tódová. Niekoľko hodín po zverejnení textu sa o prípad začala intenzívne zaujímať aj Generálna prokuratúra, ktorá si zavolala reportérku na výsluch. Nový Čas ešte pred tým zisťoval pozadie, ako samotný článok vznikal.

Prečo sa bezpečnostné zložky rozhodli prehovoriť o únose Vietnamca?

- Pretože štátne orgány boli podľa ich svedectiev zneužité na vážny trestný čin a tento skutok nikto na Slovensku nevyšetruje. Keby orgány činné v trestnom konaní ešte pred rokom, keď sa prvýkrát od Nemecka dozvedeli o podozrení na zneužitie nášho vládneho špeciálu, konali, tento článok by som nikdy nenapísala.

Môžete špecifikovať, či išlo o príslušníkov Úradu na ochranu ÚČ alebo policajtov? Koľkí potvrdzujú údaje, ktoré ste zverejnili?

- Ako novinárka som povinná chrániť svoje zdroje. Nebudem nijako bližšie špecifikovať ich identitu alebo počet. Ide o čestných pracovníkov v štátnej správe, ktorí majú obavu o svoju prácu, majú rodiny a sú viazaní mlčanlivosťou, až kým ich niekto tejto povinnosti podľa zákona nezbaví. Keby chceli, aby bola ich identita známa, išli by sami vypovedať na políciu a nerozprávali by sa s novinárkou. Ich motívom rozumiem tak, že chcú riadne slovenské vyšetrovanie a chcú, aby verejnosť poznala pravdu. Zneužiť lietadlo, na ktorom je slovenský štátny znak a naša vlajka, na takýto čin proti nášmu spojencovi Nemecku je pre ľudí, ktorí prisahajú, že slúžia vlasti, jednoducho neprijateľné.

Je k dispozícii nejaká zápisnica z tohto skutku alebo ide čisto o výpovede bezpečnostných zložiek?

- Na Slovensku doteraz neprebiehalo žiadne vyšetrovanie, ktoré by zaznamenalo akékoľvek výpovede účastníkov tejto akcie, okrem výsluchu niektorých osôb, ktoré sú blízke Robertovi Kaliňákovi - napríklad šéf protokolu Radovan Čulák, ktorý celú delegáciu sprevádzal.

Poskytli ste ich výpovede slovenským vyšetrovateľom, ktorí by sa týmto prípadom zaoberali ešte pred zverejnením článku?

- Ešte tento pondelok som sa policajného prezidenta Milana Lučanského v Prezidentskom paláci pýtala, či stále nezačne na Slovensku riadne vyšetrovanie. Nemecké médiá predsa poskytli v pondelok ďalšie nové zistenia nemeckých policajtov, ktorí už nepochybujú, že náš vládny špeciál bol zneužitý. Ani polícia, ani Generálna prokuratúra však stále nevideli dôvod na začatie vyšetrovania a tvrdili, že skutok sa stal len v Nemecku.

Mali tieto informácie od slovenských bezpečnostných zložiek aj nemeckí vyšetrovatelia?

- Zo správ nemeckých vyšetrovateľov, ktorú máme k dispozícii, vyplýva, že im chýbala práve táto posledná skladačka do ich zistení, ktorú sme zverejnili. Vedeli, že unesený prišiel v dodávke pred vládny hotel Bôrik, ale nevedeli, čo sa tam dialo a ako sa dostal do lietadla a či tam vôbec bol. Vedeli, že rokovanie nášho ministra s vietnamským bolo len zásterkou, ale nevedeli, či nás Vietnamci len zneužili, alebo sa na tom pán Kaliňák s nimi dohodol. Nakoniec policajtom naozaj mohlo byť povedané, že daný človek je opitý, asi tak aj vyzeral. Vo chvíli, keď sa na nás Nemci obrátili s dožiadaním o únose, však už všetkým muselo dôjsť, čo sa v skutočnosti asi stalo. Napriek tomu naši predstavitelia tvrdili, že k žiadnemu únosu nedošlo.

Objavujú sa informácie o spravodajskej hre. Ako ste si istá, že bezpečnostné zložky, ktoré prehovorili, hovoria pravdu?

- Informácie, ktoré sme získali, sme overovali a zapadajú do zistení z Nemecka. Ako novinári sme sa od začiatku tejto kauzy pýtali, kedy konečne začne riadne vyšetrovanie aj na Slovensku. Aby verejnosť mala istotu, že všetci policajti boli zbavení mlčanlivosti, vypočutí a že sa tam na Bôriku naozaj nestalo to, že sme nejaké zbitého a nadrogovaného Vietnamca naložili do lietadla. Ministerka vnútra, premiér, polícia aj prokuratúra na to nevideli dôvod. Stále sa vyhovárali na Nemcov, a to som si nevedela vysvetliť. Nemci predsa nemajú také podrobné informácie ako my, naše orgány. Čo také sa tam stalo? Prečo sa im do toho nechce? pýtala som sa. Ráno po zverejnení článku ma kontaktoval námestník generálneho prokurátora pán Šufliarsky, ktorý povedal, že majú záujem o naše zistenia a že začnú vyšetrovanie. A to sa presne malo stať už pred rokom. Hoci pani ministerka Saková už dopredu pozná výsledok vyšetrovania a naše informácie označila za sci-fi, pevne verím, že bude objektívne.