Mimoriadne rokovanie šéfov vládnych strán, tvrdé požiadavky Bugára: Zatrasie únos Vietnamca koalíciou?!

Schyľuje sa k ďalšej kríze v koalícii?! Okamžite po zverejnení šokujúcich informácií o tom, ako malo dôjsť k únosu Vietnamca, sa ozval vládny Most-Híd Bélu Bugára (60). Ten upozornil, že ide o závažný problém, ktorý presahuje hranice našej krajiny. Traja koaliční lídri tak popoludní zasadli za jeden stôl v Národnej rade a niekoľko hodín rokovali.

Bugárovci upozornili, že je veľké podozrenie že, členská krajina EÚ sa podieľala na únose cudzieho štátneho občana. „Je to bezprecedentný prípad a vyžaduje okamžité a rázne kroky,“ uviedol Most v stanovisku. Požadovali okamžité zriadenie špeciálnej vyšetrovacej komisie, postavenie mimo služby riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov do ukončenia vyšetrovania a poskytnutie zákonnej ochrany príslušníkom polície, ktorí poskytnú informácie o únose.

Podpredseda SNS Anton Hrnko zvolal brannobezpečnostný výbor, keďže podľa neho situácia škodí dobrému menu Slovenska. Podpredseda Smeru Martin Glváč zase vysvetľuje, že ide o vážnu vec, ale že v tomto okamihu nevieme, či mená policajtov skutočne existujú. „Najskôr sa však musí preukázať hodnovernosť medializovanej výpovede,“ skonštatoval Glváč. V piatok popoludní sa mimoriadne zišla koaličná rada, ktorá riešila ďalší postup. Po jej skončení dali lídri pomerne zmierlivé stanoviská. „Je veľmi dôležité, aby sa tieto veci nepolitizovali. Ide o dobré meno Slovenska, preto je nutná rozvaha. Relevantnosť zverejnených informácií môže potvrdiť, alebo vyvrátiť iba Generálna prokuratúra,“ zdôraznil šéf SNS Andrej Danko.

Nový Čas sa spojil aj s Bélom Bugárom, ktorý tvrdí, že splnili ich požiadavky. „V prípade sa už koná, začalo ministerstvo vnútra, ministerka s policajným prezidentom sa chystá do Nemecka. Začala konať aj prokuratúra a je zvolaný výbor. Musíme počkať a na základe toho musíme konať,“ prezradil Bugár s tým, že na rade boli prítomní len predsedovia koaličných strán bez premiéra. „Nie som ten typ človeka, ktorý najskôr kričí a potom overuje ako opozícia a nie som ten typ, ktorý bude prokuratúre diktovať, koho má väzobne stíhať. Keby sa vyšetrovanie nezačalo, tak budeme konať, ale vidíte, že ľady sa pohli,“ zakončil Bugár.

Otázniky okolo predčasných volieb

1. Ako by uškodili Smeru - vládna strana schytáva útoky od vraždy novinára a jeho partnerky, v súčasnosti sa pohybujú nad 20 %, no aktuálna kauza im môže skôr poškodiť.

2. Prečo by sa oplatili SNS a Mostu - obe strany v aktuálnom škandále nie sú namočené, preto môžu očakávať, že im príliš neublíži a voličov skôr môžu nabrať pri predčasných voľbách.

3. Ako rýchlo by zareagoval Kiska - koaličné strany môžu operovať podľa politológa s tým, že prezident Andrej Kiska ešte svoj politický projekt ani nepredstavil a v prípade rýchlych volieb by nemal dostatok času.

Hrozí vážne narušenie spolupráce

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

- Hrozí vážne narušenie koa ličnej spolupráce, ak sa Smer nebude správať tak, aby dvaja koaliční partneri nemali pocit, že sa stávajú spolupáchateľom. Oni absolútne nič s tým nemali - ani SNS, ani Most. Dôle- žité je, ako vyhodnocuje Smer túto situáciu - či uva- žujú o predčasných voľ- bách, ale toto je silný test stability koalície.

Je to veľmi na hrane

Tomáš Koziak, politológ

- Toto je určite problém minimálne taký, ako pri vraž- de novinára. Toto je medzinárodná blamáž a ak sa potvrdia tieto veci, tak je to škandál. Pokiaľ nepadla vláda na vražde, tak v tomto prípade je to opäť na hrane. Ak by sa to stalo v nejakej inej krajine, tak by to nedokázali zvládnuť. Kríza by vyhovovala tým, ktorí chcú oslabiť Smer a ktorí majú záujem na predčasných voľbách.