Šokujúce svedectvá o únose Vietnamca: Čo má so škandálom exminister Kaliňák?

Opakuje sa história Slovenska z čias mečiarizmu?! Na svetlo sveta sa dostalo šokujúce svedectvo bezpečnostných zložiek, ktoré priamo opísali to, ako sa unesený Vietnamec Trinh Xuan Thanh (41) mal dostať z Berlína do slovenského vládneho špeciálu v Bratislave.

Výpovede, ktoré zverejnil Denník N, okamžite otriasli politickou scénou. Ministerstvo vnútra aj Robert Kaliňák (47) tvrdia, že udalosti, o ktorých hovorili utajení svedkovia únosu, nie sú pravdivé. Kde je pravda? Podľa Denníka N omámený Thanh nastúpil vlani koncom júla do slovenského lietadla po schodoch ako posledný účastník letu. Z každej strany ho pod pazuchou mal držať jeden príslušník vietnamskej tajnej služby.

Naznačujú, že o všetkom vedel práve Kaliňák. Na základe svedectiev opísali presný postup toho, ako sa Vietnamec dostal na palubu lietadla spred vládneho hotela Bôrik, kde rokovala vietnamská delegácia so slovenským ministrom vnútra. Česká dodávka, ktorá stála pred hotelom, sa mala zapojiť do policajnej kolóny, no napokon Thanha, ktorý v nej bol, presúvali do slovenskej policajnej dodávky. „Vodičom novej dodávky bol Michal C. Vtedy policajti prvýkrát uvideli dobitého Thanha. Šéf protokolu Čulák im povedal, že ho treba preložiť z českej dodávky do policajnej. „,Kali o tom vie, je to štátny záujem,'malo zaznieť,“ uvádza sa v článku. Následne bol prepravený na letisko, kde vraj bol aj problém s dokladmi Vietnamcov. „Asi o 15 minút prišiel k VIP terminálu biely seat zo slovenského ministerstva vnútra a potom už boli všetky doklady v poriadku,“ dodáva Denník N.

Exminister na detektore

Tento opis udalostí dal do pozoru celú politickú scénu. Kaliňák všetko popiera. „Toto je ale mimoriadna obludnosť. Sú to vymyslené veci a snaha pošpiniť Slovensko, zatiahnuť ho do tejto veci, v ktorej nefiguruje a nijako sa na tom nepodieľalo,“ podčiarkol Kaliňák. Policajtov, ktorí mali vypovedať, označil za imaginárnych. „To sa proste nestalo. Mnoho vecí vyvrátil aj samotný šéf protokolu Radovan Čulák. Tento článok rozbije aj nemecká policajná správa. Žiaden takýto človek na palube vládneho špeciálu nebol. Nebol tam nikto zranený či spútaný. To nie je pravda,“ dodal exminister s tým, že Nemci dali stanovisko, že Slovensko mohlo byť oklamané a on pôjde aj na detektor lži.

Ministerstvo vnútra pod vedením Kaliňákovej pravej ruky Denisy Sakovej hovorí o sci-fi. „Rezort vnútra nevie posúdiť, či autorka článku úmyselne klame a zavádza verejnosť, alebo bola iba zneužitá inou osobou na publikovanie nezmyslov. Slovenské orgány sa úmyselne žiadnym spôsobom nepodieľali na únose vietnamského občana do zahraničia,“ uviedli z rezortu. Na našu otázku, či sa mohol daný človek nachádzať na palube s falošným pasom neodpovedali.

Šéf protokolu Radovan Čulák, ktorý vraj mal vidieť dobitého Thanha, odmieta, že by zazrel niečo podozrivé. „Pre mňa to bola bežná návšteva. Nemám takúto informáciu, ani som nič nevidel. Ostal som z toho v šoku, že takýto článok vyšiel na moju osobu. Sledujem delegáciu, nikoho zbitého, alebo že by ho niekto niesol... absolútne nič som nevidel,“ vyhlásil Čulák. Premiér Peter Pellegrini tvrdí, že chce zabrániť poškodzovaniu dobrého mena SR a posiela ministerku Sakovú aj policajného prezidenta Lučanského na konzultácie do Nemecka. Generálna prokuratúra sa ohradila, že by tam mali ísť vyšetrovatelia, keďže oni dvaja nie sú orgánmi činnými v trestnom konaní.

Anton Hrnko z SNS zvolal mimoriadny bezpečnostný výbor v parlamente. Prezident Andrej Kiska pripomína, že Slovensko už jeden únos zažilo. „Nesmieme nikomu dovoliť, aby vrátil Slovensko späť do mečiarizmu,“ skonštatoval Kiska. V pondelok sa stretne s premiérom Petrom Pellegrinim aj generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom.

1. 23. júla 2017

nedeľa, Berlín

Thanha spolu so ženským sprievodom donútili nastúpiť do prenajatého auta s pražskou značkou v berlínskom parku Tiergarten a odviezli ho na vietnamskú ambasádu, následne do Brna, až napokon končí v Bratislave.

2. 25. júla 2017

utorok, Bratislava

Úrad na ochranu ústavných činiteľov obvoláva svojich vodičov. Zisťujú, či môžu nasledujúci deň nečakane prísť do práce. Na Slovensko príde mimoriadne vietnamská delegácia. Ochrankári sú prekvapení, podobné akcie sa plánujú týždne dopredu.

3. 26. júla 2017

streda, Letisko Bratislava

O 13.07 prilieta do Bratislavy slovenský vládny špeciál z Prahy, už s vietnamskou delegáciou. Na palube bol v čase príletu aj exporadca Roberta Fica Quang Le Hong.

O 13.20 z bratislavského letiska vyráža kolóna v sprievode piatich motorkárov, ktorá sa policajtom javí ako neobvykle početná.

Ministerstvo tvrdí, že žiadni motorkári s kolónou nešli, jej súčasťou boli v marci 2017, nie v júli.

4. 26. júla 2017

Hotel Bôrik

Tri autá prenajaté únoscami zastali pri vládnom hoteli Bôrik, kde v tej dobe prebiehala pracovná schôdzka vtedajšieho ministra vnútra Kaliňáka s vietnamským šéfom bezpečnosti To Lamom. Za stolom sedeli ďalší traja delegáti Vietnamu a za Slovensko aj Radovan Čulák, šéf protokolu. V jednom z vozidiel vraj sedí zdrogovaný a dobitý Vietnamec. Kaliňák má stáť nervózne pred budovou a kričí niečo do telefónu, spomína slovo pas.

Počas stretnutia sa stalo niečo neplánované. Vietnamskí predstavitelia prišli za veliteľom kolóny Jánom H. a požiadali ho, aby do nej policajti zaradili ešte jednu dodávku. Tú s uneseným Thanom.

Rezort vysvetľuje, že nikto za veliteľom neprišiel, aby žiadal o dodávku a žiadnu ani nezaradili.

Ján H. požiadavku Vietnamcov na zaradenie cudzej dodávky do kolóny odmietol. Ochranka sa skontaktovala s centrálou Úradu na ochranu ústavných činiteľov, ktorý rozhodol, že nedajú do kolóny vietnamskú dodávku s pražskou značkou, ale môže prísť ešte jedna slovenská policajná dodávka. Na dodávku sa muselo čakať, a tak stretnutie na Bôriku netrvalo 25 minút, ako bolo plánované, ale 40.

Rezort odmieta, že sa na nejakú dodávku čakalo.

Po pristavení dodávky policajti prvýkrát vidia zdrogovaného Thana. Šéf protokolu Čulák im so slovami „Kali o tom vie, je to štátny záujem,“ prikázal preložiť Thanaka z českého auta do policajného. Čulák tvrdí, že žiadneho takého človeka nevidel a ani nikomu neprikazoval jeho preloženie a nezaznela ani veta s Kalim.

Verzia pre ochrankárov vraj bola, že je Vietnamec opitý, spadol zo schodov a majú ho držať mimo zraku vietnamského ministra. Vo vozidle ho strážia dvaja muži - pravdepodobne príslušníci vietnamskej tajnej služby.

Rezort nevie nič o tom, že by mal niekto niekoho pridržiavať.

5. Letisko, Bratislava

14:30 hod.

Kolóna prišla na letisko. Autá neprechádzali žiadnou kontrolou ani skenermi v budove letiska. Najprv nastúpil vietnamský minister, potom časť delegácie. Thanaka dostali do lietadla, nesúc ho pod pazuchami, ochrankári. Malo to pôsobiť dojmom, že ho len opitého podopierajú.

Na schodoch lietadla čakali príslušníci slovenského pasového oddelenia, jednému z nich sa nepozdáva počet ľudí nastupujúcich do lietadla. K autu prichádza biely Seat z ministerstva vnútra, po intervencii niekoho z vozidla už boli všetky doklady v poriadku. V lietadle mal byť ochrankár Kaliňáka Ladislav O.

Rezort to popiera a ochrankár bol podľa nich celý čas v službe a chránil eministra.

6. Letisko Moskva

Lietadlo pristálo v Moskve na letisku Vnukovo o 17.12 miestneho času. Neskôr Vietnamci po svojej línii odchádzajú do Hanoja, kde sa zjaví aj unesený.