Bábätko sa narodilo s raritnou ozdobou v ústočkách: Toto sa stane len jednému z 2 000 detí

Malému dieťatku museli vytrhnúť zub len 12 dní po pôrode.

Malá Isla-Rose Heasman sa narodilo so zubom, čo sa stale len jednému z 2000 detí. Jej mama Jasmina z Plymouthu v Devone v Anglicku povedala, že by nikdy nečakala, že svoju dcéru bude k zubárovi viesť tak skoro. "Bola skutočne statočná, oveľa viac ako ja. Ani neplakala," povedala pre The Sun.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Väčšine detí začnú zuby rásť okolo šiestich mesiacov, stane sa však, že začnú rásť aj v štyroch alebo neskôr. Isla-Rose bola jedným z najmenších pacientov v The Seven Trees Dental Access Centre a doktor musel použiť krém na znecitlivenie, pretože bola ešte príliš malá na anestéziu. Potom dostala nálepku za statočnosť.

To sa však nedá povedať o jej mame, ktorá musela v slzách odísť z miestnosti. "Nemohla som vystáť, keď som videla moju princeznú v bolesti. Vyzerá to zvláštne, keď teraz nemá zub." Podľa britskej zubnej asociácie sa asi jedno z 2 000 detí narodí so zubami. Sú často voľné, pretože korene ešte nie sú správne vyvinuté.

Profesor Damien Walmsley, povedal, že to môže viesť k problémami s dojčením a existuje riziko, že zub vypadne a dostane sa dieťaťu do pľúc.