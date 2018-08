Alagič mieri do Tvoja tvár znie povedome: Hviezda, alebo prepadák?! Sexica zhrabne kráľovský honorár

Chce si Markíza vychovať novú hviezdu? Jasmina Alagič (29) by mala v ďalšom pokračovaní šou Tvoja tvár znie povedome zabávať divákov spoločne s ďalšími umelcami. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby doteraz niekto počul sexi brunetku vydať čo i len jeden spevavý tón.

Kompetentní zrejme stavili predovšetkým na jej krásu a jej médiami prepieraný vzťah s Rytmusom (41). No či skutočne dokáže zaujať aj spevom, nevie nikto. Napriek tejto skutočnosti sa pri podpise zmluvy s usmievavou moderátorkou skloňuje poriadne mastný balík peňazí. Presvedčí Alagič, alebo to bude poriadne fiasko?! Atraktívna Alagič začínala ako moderátorka módnej televízie. Tento rok prišiel obrovský šok, keď ju Markíza dosadila ako sprievodkyňu do speváckej súťaže. Hoci v nej veľký priestor nedostala a partner Leoš Mareš ju zatienil na plnej čiare, vo svojich krátkych vstupoch predsa len dokázala, že vie byť pohotová a zvláda aj živé prenosy. Jasmina má v Záhorskej Bystrici doslova na ružiach ustlané, pretože za krátky čas sa znova dostala ku kšeftu za rozprávkový honorár.

„V novej sérii Tvoja tvár znie povedome by mala za jednu časť zinkasovať 2 000 - 2 500 eur. Za desať avizovaných častí tak môže zarobiť až 25 000 eur,“ prezradil Novému Času zdroj z televízie. Krásna a prostoreká Alagič si už síce získala istú základňu fanúšikov, no ani jej priaznivci ju v živote nepočuli spievať. Nikto tak netuší, či je sexica s horúcou balkánskou krvou umelecky nadaná a zvládne náročnú výrobu relácie. V nej si totiž mnohí účinkujúci museli siahnuť na dno vlastných síl, pretože absolvovať náročné hlasové skúšky, naučiť sa tanečné choreografie a tváriť sa pri tom, že je to úžasné a skvelé, dá poriadne zabrať. Nový Čas kontaktoval samotnú brunetku s otázkou, aké má skúsenosti so spevom a s akými pocitmi vstupuje do šou, no do uzávierky sa nevyjadrila.

Úspech alebo fiasko?

Isté však je, že Markíza okrem Alagič zobrala do šou viac-menej osvedčené mená, pri ktorých si vieme okamžite vybaviť ich spevácke kvality či nekvality. Taký Martin Nikodým už čo-to zo svojho spevu predviedol v šou Milujem Slovensko, herečka Zuzana Haasová má vlastnú kapelu The Susie Haas Band a Miro Šmajda zahviezdil v minulosti v speváckej súťaži. Alagič tak čaká skúška ohňom najmä od divákov, ktorí sú na výkony mimoriadne citliví. Kompetentní si však stoja za svojím rozhodnutím a veria, že je dlhonohá kráska tou správnou voľbou. „Všetci účinkujúci prešli vokálnym kastingom. Jasmina je veľmi talentovaná mladá dáma a veríme, že milo prekvapí všetkých divákov našej atraktívnej šou,“ povedala PR manažérka Markízy Lenka Horáková.

Kto ďalší bude v šou?