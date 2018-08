Horší pôrod si ani neviete predstaviť: Lekár vykonal cisársky rez, nespravil však dôležitú vec!

Matka prehovorila o hrôze, ktorú zažila, keď ju lekári rozrezali bez anestézie.

Tehotná žena sa ponáhľala do nemocnice Tri-City v Kalifornii potom, ako jej klesol krvný tlak. Doktori nepočuli srdce dieťatka a preto sa rozhodli núdzovo urobiť cisársky rez. Podľa NBC anesteziológ David Seif, ktorý bol v službe, bol viackrát upozornený na to, čo sa deje, ale nereagoval.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Keďže anesteziológ ani po výzvach nekonal, mamičku Delfinu Motu sa rozhodli lekári operovať bez akejkoľvek formy anestézie alebo úľavy od bolesti. Pre NBC povedala, že to bolo ako z hororového filmu. "Kričala som, že to všetko cítim a aby to zastavili. Potom som však len odpadla od bolesti."

Jej snúbenec Paul Iheanachor bol vtedy mimo operačnej sály a povedal, že počul vystrašené výkriky jeho partnerky predtým, než bolo ticho. "Snažil som sa nemyslieť na to, ako leží na stole a čo jej robia. Ak niekto položí nôž na vaše brucho, otvorí vás a vytiahne vaše dieťa von, viete..." povedal podľa News.com.

Avšak zástupca skupiny Medical Anesthesia Service, ktorého členom je doktor Seif, odmieta obvinenia páru. "Skupina je v mene doktora Seifa presvedčená, že anestézie boli k dispozícii a boli podané." Norman Finkelstein, rodinný právnik, povedal, že nemocnica zlyhala a má skutočne veľký problém. Napriek hroznému pôrodu je dcéra páru Cali rodičmi popísaná ako šťastná, zdravá a vždy usmiata.