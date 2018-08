Peter Kočiš má už práce plné zuby: Vymení herectvo za toto?

Práce už má plné zuby! Herec Peter Kočiš (52) je chronicky známy nielen z filmov, ale aj z televíznych seriálov a divadelných dosiek. Kariéru, ktorú si budoval dlhé desiatky rokov, by však už najradšej zavesil na klinec. Čo sa skrýva za jeho túžbou po odchode do dôchodku?

Kočiš sa hereckým chlebíkom živí už od útleho detstva. Zatiaľ čo jeho rovesníci behali po pieskovisku, on pred kamerou odriekal scenáre. „Tým, že som bol už od šiestich rokov v televízii, už mám podľa mňa nárok na dôchodok. Už budem mať čoskoro 53. Neviem, po koľkých rokoch sa odchádza do dôchodku, ale mám taký pocit, že keby sa to zarátalo, už teraz by som si užíval spokojný dôchodok,“ prezradil herec svoje úvahy v rozhovore pre TA3.

Peter má mať premyslené už dokonca aj náhradné riešenie, ktoré s jeho terajším zamestnaním absolútne nesúvisí. „Hrával som závodne basketbal, zažratí sme boli aj do tenisu, tak sme si urobili trénerskú licenciu. Takže ak mi to nepôjde v herectve, zoberiem do ruky raketu, kôš, loptu a možno malé deti budem schopný naučiť forehand, backhand a možno aj nejaký ten smeč,“ zamyslel sa Kočiš, ktorého okrem pracovných povinností zaiste vyčerpáva aj stroskotaný vzťah s manželkou Nelou.